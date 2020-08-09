КняZz. Посвящение Королю и Шуту «Собрание», 13 августа, 1930

12:49

Андрей Князев и Фонд памяти Михаила Горшенёва приглашают на традиционный концерт с программой-посвящением группе «Король и Шут»! Зрителям будет представлена программа «Собрание», в которую войдут только главные хиты легендарной команды.

Андрей Князев и Фонд памяти Михаила Горшенёва приглашают на традиционный концерт с программой-посвящением группе «Король и Шут»!

Зрителям будет представлена программа «Собрание», в которую войдут только главные хиты легендарной команды.

В этом году встреча со столичными поклонниками пройдёт 13 августа в клубе 1930 Moscow с соблюдением всех норм и правил по проведению массовых мероприятий в текущих условиях. Обращаем ваше внимание, что количество билетов, которые поступят в продажу, строго ограничено в соответствии с требованиями, принятыми на данный момент!

В 2001 году группа «Король и Шут» выпустила свой первый официальный сборник «Собрание», озаглавленный в честь одноимённой композиции из альбома «Будь как дома, Путник». Примечательно, что «Собрание» – одна из немногих композиций, где Михаил Горшенёв выступил в качестве автора как музыки, так и текста. Этот колоритный, былинный в своей эпической энергетике, трек настолько органично влился в богатое творческое наследие «Короля и Шута», что в какой-то момент стал своеобразным гимном для многих поклонников.

По уже сложившейся традиции, со сцены прозвучит более тридцати композиций всего периода творчества культовой группы. Особое внимание будет уделено первым десяти годам истории «Короля и Шута», предшествующим выходу сборника «Собрание». Каждая песня, по традиции, будет проиллюстрирована атмосферным видеорядом.

