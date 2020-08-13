Спиваков решил отказаться от врученного Лукашенко ордена

08:55

Владимир Спиваков принял решение отказаться от врученного ему Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.

Белорусскую награду руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» получил из рук президента республики еще в 2014 году. Теперь же дирижер в открытом обращении через Инстаграм Дома музыки к президенту Белоруссии отмечает, что там царит тирания, мракобесие и насилие.

Также Спиваков напомнил, что неоднократно бывал в Белоруссии с концертами. Теперь же ему стыдно носить награду государства, в котором попираются гуманизм и демократия.

В отличие от Спивакова, награжденный орденом Франциска Скорины на год позже, композитор Виктор Дробыш заявил «Подъему», что отнюдь не планирует отказываться от награды. Дробыш назвал демарш коллеги «громкими действиями» и заявил, что это также неуместно, как, например, снос памятника Скорины.