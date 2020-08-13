Спиваков решил отказаться от врученного Лукашенко ордена
Владимир Спиваков принял решение отказаться от врученного ему Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Белорусскую награду руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» получил из рук президента республики еще в 2014 году. Теперь же дирижер в открытом обращении через Инстаграм Дома музыки к президенту Белоруссии отмечает, что там царит тирания, мракобесие и насилие.
Также Спиваков напомнил, что неоднократно бывал в Белоруссии с концертами. Теперь же ему стыдно носить награду государства, в котором попираются гуманизм и демократия.
В отличие от Спивакова, награжденный орденом Франциска Скорины на год позже, композитор Виктор Дробыш заявил «Подъему», что отнюдь не планирует отказываться от награды. Дробыш назвал демарш коллеги «громкими действиями» и заявил, что это также неуместно, как, например, снос памятника Скорины.