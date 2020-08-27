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Музыкальные деятели дали старт акции «Вернем концерты»

14:38 27.08.2020
Музыкальные деятели дали старт акции «Вернем концерты»
© KM.RU, Алексей Белкин

Представители музыкальной индустрии, включая промоутеров, продюсеров и музыкантов, запустили акцию «Вернем концерты».

В YouTube на канале музыкального форума Colisium размещено социальное видео, которое привлекает внимание к плачевному состоянию замороженной из-за коронавируса индустрии. Инициаторы сетуют, что в условиях, когда открыты и переполнены парки, кафе и дельфинарии, шоу-бизнес пребывает в плачевном состоянии, несмотря на то, что его деятели умеют обеспечивать безопасность зрителей.

Участники акции взывают к Правительству РФ и Роспотребнадзору.

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 17:24
Гость: Капитан Очевидность

"шоу-бизнес пребывает в плачевном состоянии..."
Ну да. У каждого второго дом в Испании или США. Пусть продадут, если денег на фуа-гру не хватает.
Кефир и макарошки в помощь.
Если завтра вся отечественная эстрада пропадет - воздух только чище будет.
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