Музыкальные деятели дали старт акции «Вернем концерты»

14:38

Представители музыкальной индустрии, включая промоутеров, продюсеров и музыкантов, запустили акцию «Вернем концерты».

В YouTube на канале музыкального форума Colisium размещено социальное видео, которое привлекает внимание к плачевному состоянию замороженной из-за коронавируса индустрии. Инициаторы сетуют, что в условиях, когда открыты и переполнены парки, кафе и дельфинарии, шоу-бизнес пребывает в плачевном состоянии, несмотря на то, что его деятели умеют обеспечивать безопасность зрителей.

Участники акции взывают к Правительству РФ и Роспотребнадзору.