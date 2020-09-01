28AV и Sada Baby«Twin Chops»

22:08

Американский рэппер 28AV (ранее известный, как Avatar Darko,, участник лейбла H1GHR MUSIC RECORDS), представляет новый музыкальный релиз «Twin Chops», записанный совместно с Sada Baby

Эксклюзивная презентация музыкального клипа состоится 29 августа на WorldStarHipHop – одном из самых посещаемых американских YouTube-каналов, специализирующихся на важных музыкальных премьерах, эксклюзивном бэкстейдже и другом сенсационном хип-хоп контенте.

Продуктом совместного творчества двух незаурядных американских рэпперов 28AV и Sade Baby стал дерзкий, но мелодичный музыкальный трек «Twin Chops» и вызывающий, почти агрессивный клип к нему.

Творчески разносторонний 28AV, будучи иммигрантом из СССР, является сейчас одним из наиболее колоритных музыкальных открытий современной рэп-сцены. Музыка стала его источником силы, способом противостоять жизненным трудностям, с которыми рэперу пришлось столкнуться в юности. Своим творчеством он транслирует идею о том, что независимо от ситуации, правильные мысли и решимость дают верное направление, чтобы выйти на светлую сторону даже в самые худшие времена. Благодаря собственной уязвимости, честности и открытости артист способен общаться со слушателем по средствам разных жанров от гангста-рэпа до интроспективной или клубной музыки.

Его недавний бэнгер «Banana», объединивший фрешменов из Сиэтла – Lil Mosey и дуэт SoufSouf, звучит легко и по-летнему, демонстрируя обновленный стиль музыканта и сохраняя при этом его аутентичность.

Sada Baby, обаятельный представитель нового поколения рэперов из Детройта. Его заметный творческий стиль и уникальное чувство юмора позволяют ему быть самим собой и создавать совершенно новый музыкальный продукт, отличный от остальной американской рэп индустрии. В своих текстах он использует забавные метафоры, а в видеоклипах не стесняется зажигательных танцев, завораживая своей открытостью и природной харизмой, благодаря которым он стал одной из самых ярких звёзд родного города.

В 2016 году Sada Baby, выросший в восточной части Детройта, был готов всё бросить – после трёх лет фристайла он всё ещё не добился признания и оттого не воспринимал это занятие всерьёз. Он поступил на кулинарный факультет в Колледж Скулкрафт штата Мичиган, где планировал попасть в университетскую баскетбольную команду, но решил дать себе ещё один шанс и принял участие в авторитетном рэп-конкурсе «Imported From The D».

Будучи единственным темнокожим участником, Sada Baby одержал достойную победу, обойдя 12 других рэперов. С тех пор артист выпустил два полноценных проекта и большое количество видеоклипов с интересными сюжетными отсылками и необычными метафорами. Его комичные танцы демонстрируют, что он не воспринимает себя слишком серьёзно, но его упорство говорит об обратном. За последний год он стал одним из самых ярких фрешмэнов Детройта, и сделал это, оставаясь самим собой.

Более подробную информацию о H1GHR MUSIC RECORDS и новости артистов можно узнать в официальном русскоязычном сообществе https://vk.com/h1ghrmusic