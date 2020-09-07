«Несчастный случай» сыграл посвящение посткоронавирусной Москве

«Влюбленный в столицу» Алексей Кортнев постоянно выступал со своим «Несчастным случаем» на Днях города Москвы

В этом году традицию пришлось прервать из-за всем известных препятствий непреодолимой силы. Но организаторы концерта группы в Зеленом театре ВДНХ в качестве компенсации придумали назвать это состоявшееся за неделю до городских торжеств выступление «Столица радости моей».

Идея принадлежала не Кортневу, но против он не был. Ведь, помимо всем известной (и, конечно же, прозвучавшей на концерте) песни «Столица» у «Несчастного случая» есть целый цикл песен о Москве. В Зеленом театре часть из них команда сыграла одним махом. Привет из смутных 90-х «Фанки, фанки» с энтузиазмом приняли не вкусившие тех времен детишки. Одна гиперактивная девчушка лет пяти с надписью на футболке «Я вся в отца» ушла под эту композицию в самозабвенные танцы, заслужив от Кортнева поощрение, что он видит в ней новую героиню песни «Бэтмэн».

Не миновал «Несчастный случай» и реалий охватившей далеко не только столицу истерии из-за коронавируса. В начале концерта Алексей Кортнев процитировал театрального режиссера Иосифа Райхельгауза, пообещавшего в период ограничений рассаживать публику в зале «через одно место». Согласно изменившимся обстоятельствам, поменялись и тексты новых песен. Так, в разделе частушечных дразнилок в адрес различных московских районов появились примерно такие строки:

В Отрадном и Румянцеве

Не соблюли дистанцию,

В Братееве и Тушино

Все вообще нарушено!

Сыграл «Несчастный случай» блок песен, которыми музыканты спасались в период пандемии. Старинная «Мясо криля» идеально подошла к ситуации благодаря своей апокалиптической атмосфере, располагающей к запасам продуктам впрок. Измененная «График» начиналась со слов:

А все мои приятели — ковидоотрицатели…

Явно соскучившийся по живому контакту Алексей Кортнев был в ударе, остроумно шутил и сыпал убийственными афоризмами. Онлайн-концерты он сравнил с безалкогольным пивом и резиновой женщиной. Бас-гитариста Романа Мамаева он попросил «дать дрозда», а потом ловерительно сообщил залу: «А дело в том, что Рома сегодня принес собой дрозда — и теперь мы совещаемся, давать вам его или нет».

Зрители же были призваны давать дрозда во время «Справедливости», выстукивая ладонями замысловатый ритм. Алексей Кортнев поразился привычке русских людей хлопать на сильную долю даже тогда, когда в ритме песни сделан на слабую. Рассуждая о причинах феномена, певец предположил, что связанно это с великорусским менталитетом - «сильная страна, сильный президент, сильная конституция».

Однако «Несчастный случай» примечателен тем, что не менее квалифицированно он умеет петь и о человеческих слабостях. В полной мере это проявилось в «алкогольном блоке», куда вошла песня «Простые числа (0,5, 0,7, 0,33)» и номер из спектакля «В городе Лжедмитрове» «#нетрезведь».

А на бис «Несчастный случай» спел о самом уязвимом качестве человека — его смертности. Акапельный «Аркадий», по словам Кортнева, нужен для того, чтобы зрители уже окончательно огорчились и спокойно разошлись, не требуя «продолжения банкета». Но долгая разлука с музыкантами, грамотно составленный сет-лист и потрясающая форма, в которой пребывает группа, инициировали в посетителях Зеленого театра диаметрально противоположное настроение.