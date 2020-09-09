КняZz «The Best»

Исполнитель: КняZz, Название: «The Best», Стиль: рок, Год: 2019

Наследие Андрея Князева невероятно обширно и распределено по нескольким разным проектам: творчество «Короля и Шута» (включая и абсолютно автономную акустическую ипостась команды), сольники и персональная группа «KняZz». В то же время, составляя этот сборник лучших вещей, Князь решил сосредоточиться именно на номерных альбомах собственного коллектива, не отвлекаясь больше ни на что.

Покинув в 2011-м «Король и Шут», Князев выпустил под брендом «KняZz» шесть номерных альбомов, не считая многочисленных синглов. Так что недостатка в материале для этого «бэста» не наблюдалось даже близко. В «Короле и Шуте» князь прославился как автор увлекательных сюжетных текстов из области сельской готики.

Однако наличие в группе двух фронтменов и следование некоей генеральной линии приводило к необходимости дозировать отбираемый для записи материал. Этим объясняется небольшая доля в общем массиве «КиШ» настроенческих зловещих зарисовок и песен с отброшенной предысторией, вроде «Блуждают тени» и «Вячеслава».

В «The Best» таких вещей заметно больше. Это и роковое признание «Адель», и бэд трип «В пасти темных улиц», и преисполненная туманных психопатических намеков «Человек-загадка». Обычно эти песни богато аранжированы, оставляя слушателю простор для фантазий, нередко в них правят бал трубы и скрипки.

С гитарными боевиками в сборнике тоже полный порядок. Как нельзя лучше такая подача подходит для песен, чьи сюжеты приближаются к жанру хоррора — вроде «Байкеров» или «Пепла города грез».

Несмотря на ярко выраженную «театральность» многих песен, музыканты Андрея Князева стараются не злоупотреблять различными мизансценами, используя их ровно там, где они жизненно необходимы. В итоге в «The Best» не вошло ни одной стихотворной интродукции, на сочинение которых так горазд Князь. Приходится довольствоваться залихватскими вокализами в «Норманнах», немецкими припевами в «Пивной песне» и стилизациями под народные украинские мелодии в «Видел Вия — вот те крест!».

Песни из первых четырех альбомов группы представлены на сборнике более-менее пропорционально. А вот материал последних двух дисков «КняZz’я» почему-то сюда не попал вообще, что несколько обескураживает (очень хотелось бы видеть в трек-листе «бэста» хотя бы «Романс» и «Призраки Там-тама»). Остались за бортом и социальные, патриотические, шуточные и поминальные песни, а также еще не изданные на альбомах синглы, коих накопилось предостаточно.

В этом смысле издание похоже на книгу, составленную по принципу «Избранное» (диджибук и 36-страничный буклет с текстами песен в комплекте), после знакомства с которым шапочно знакомишься с автором и немедленно отправляешься на поиски полного собрания сочинений.