Певица Мара сказала твердое нет атакам с Запада

Концерты Мары в последние годы проходят с невероятным подъемом и на предельном эмоциональном накале

Песни из ее альбомов «Война и мир» и «Русская Звезда» воспринимаются как бальзам на душу теми, кто озабочен проблемами национального самосознания. Солнечная энергетика песен Мары в полной мере ощущалась 19 сентября в мытищинском пабе «Шервуд» - всего за каких-то два-три дня до осеннего равноденствия.

Исполнив зазывный гимн «За мной», Мара радушно поприветствовала жителей Мытищ, заметила, что здесь — почти Москва и поинтересовалась, приехал ли на концерт кто-нибудь из столицы. Таковые в зале были, а певица также поприветствовала жителей Королева и Ивантеевки. Оба эти города — недалеко от Мытищ, а в Ивантеевке, как известно, прошло детство Мары и были написаны песни ее дебютного альбома «Откровенность».

Как и на предыдущих концертах Мары, ее гордость — альбом 2018 года «Русская Звезда» - был сыгран в полном объеме. «Адмирала» она посвятила мужчинам суровых северных морей. По поводу песни «Правил боя» поведала, что эта песня весьма кстати пришлась в солнечной Сибири, откуда Мара недавно вернулась. Там же проходил и турнир по древним олимпийским единоборствам — панкратиону. «Правила боя» неизменно наполняют спортсменов такой силой, что они фактически сделали эту песню своим гимном и попросили Мару исполнить ее дважды.

В Мытищах были представлены и новые песни. Помимо вышедшего в январе интернет-сингла «Свет», Мара решилась показать мытищинским поклонникам совсем свежую песню, у которой пока даже нет концовки и канонического названия. Забойный панк с лейтмотивом «Нет атакам, не поддавайся панике — будь свободен» она создала по следам событий последних шести месяцев. В ней отразилась надежда Мары по поводу того, что русские люди, в отличие от своих соседей, отбладают достаточной мощью и мудростью, чтобы не поддаваться всевозможным провокациям с Запада.

Было над чем подумать и чему сопереживать, но некоторые посетители паба, все же требовали старых песен. Идя им навстречу, Мара исполнила в финальном блоке и «220V» и «Че на чем» и «Холодным мужчинам». Причем, слова «и утренний оргазм» в «220V» она дала спеть залу, чтобы те лишний раз испытали то, что получали от проверенных временем хитов.

На бис Мара второй раз спела «Свет». Тем не менее, ее долго не хотели отпускать. А она не скупилась на добрые слова в адрес благодарной мытищинской публике, порадовавшись за то, что у них есть такое удобное для концертов место, как бар «Шервуд» и подчеркнув, что когда ноая песня про атаки появится в сети, они будут с гордостью вспоминать, как услышали ее первыми.