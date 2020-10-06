«Оргия Праведников», 10 октября, ДК Горбунова

16:51

10.10.20 культовые представители Русского Рока группа Оргия Праведников возвращаются в родные стены легендарной концертной площадки "ДК им. Горбунова"

Там состоится презентация долгожданного нового полноформатного альбома с обоймой лучших хитов группы за двадцатилетнюю карьеру + масса фирменных сюрпризов! В продаже будет новый альбом на CD и других носителях + новый мерч. Такой концерт бывает раз в несколько лет, не пропустите!

20 лет пиратский фрегат "Оргии Праведников" бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры - материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине, "Оргия Праведников" это больше, чем музыка - это воплощённый в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!