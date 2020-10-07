Маски венецианского карнавала помогли раскрыть тайну дара Шаляпина

Летом из-за вынужденных ограничений в Музее-усадьбе Федора Шаляпина без должной помпы открылась необычная выставка «Маски. Игра в Венецию».

Место было выбрано не случайно. Дело в том, что Федор Шаляпин больше считал себя актером, нежели музыкантом. А все, как водится, шло из детства, когда на маленького Федю неизгладимое впечатление произвел рождественский балаган и его колоритный актер Яков Мамонов. В итоге певец написал мемуарную книгу «Маска и душа». Шаляпину на выставке посвящена одна из работ. Настоящие ноты присутствуют и в других экспонатах.

Но главной на выставке все же является не музыкальная тема, а мотив венецианского карнавала. Каждый посетитель волен наделять увиденные произведения искусства собственным смыслом, а потому эмблемой выставки была выбрана относительно нейтральная работа (на верхнем фото), без двойного дна, которым обычно привыкли наделять свои творения их создатели МАСтер и КАтерина.

Маски присутствуют абсолютно во всех мировых культурах. Планетарный масштаб этих работ подчеркнут встроенной в них полусферой. Иногда это действительно глобус. Или, например, зонтик, которым навевает сны андерсеновский Оле Лукойе.

Печально, но в России исконных славянских масок практически не сохранилось. Церковь была весьма непримирима к языческим «харям и бубнам», поэтому без сожаления их уничтожала. Однако МАСтер и КАтерина позволили себе немного пофантазировать и создали языческую «солярную» маску такой, какой увидели ее в своих фантазиях. Получился диптих, ведь со светом рука об руку идет и тьма, а значит Солнце должно сопровождаться Месяцем.

Специальные залы посвящены маскам комедии дель арте и японским маскам. Огромное впечатление производит финальный аккорд выставки — работа «Трагедия огня» с горящим Собором Парижской Богоматери и ликом скорбящей Мадонны. МАСтер и Катерина поначалу опасались браться за столь ответственную тему, но в итоге эксперты и посетители по достоинству оценили как воплощение замыслу, так и передачу в маске надмирных черт Богородицы.

Изготовление каждого арт-объекта весьма трудоемкий процесс, может занимать не один год. Судите сами: живописное произведение на холсте художник Катерина может создавать по полтора года. Изготовление же маски длится по нескольку месяцев, и этим чаще всего занимается мастер Эдуард. Оценить работы еще есть возможность у всех желающих — выставка продлится до 11 октября.

Фото (c) KM.RU