Обрезка музыки: как вырезать нужный момент песни

22:48 12.10.2020

Обрезкой музыки давно пользуются миллионы людей, но это не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд

Для чего вообще это может потребоваться?

Одним из самых популярных вариантов является обрезка музыки для рингтона. Многим хочется установить к себе на мобильный популярный хит, любимую песню или оригинальную мелодию, которой ни у кого нет.

Нарезанные композиции могут быть вставлены в различные видеоролики и призентации.

Для разделения больших аудиофайлов на более мелкие, или удаление лишних минут. Например можно разбить аудиокнигу на главы или вырезать песню из записанного концерта.

Можно наоборот склеить два или более аудиофрагмента.

Сегодня существует разнообразное множество программ для нарезки песен и других звуковых композиций. Всё зависит от устройства на котором вы будете работать и наличие или отсутствие доступа в интернет.

на ПК с постоянным доступом в сеть, может быть использована как предварительно установленная программа для нарезки музыки так, и онлайн обрезка файлов. Это также относится к смартфон или планшету.

На компьютер или ноутбук, без постоянного выхода в интернет, лучше установить понравившуюся программу, в интернете они есть как бесплатные так и платные.

Давайте посмотрим, как происходит сам процесс обрезки. В различных программах он не много отличается, но в целом суть одна.

Установленная программа



После установки и запуска программы, с открытым в ней mp3 файлом можно работать. Во многих программах это делается с помощью простого перетаскивания.

Перемещая мышку по треку можно выбрать место начала и окончания нужного фрагмента. Его можно удалить, или наоборот оставить только эту часть композиции. Набор функций почти одинаков во всех программах:

Изменение громкости;

Плавное повышение и понижение громкости ;

Конвертация в моно и стерео режим.

Онлайн обрезка музыки



Таким способом можно нарезать музыку прямо в браузере. После перехода на нужный сайт, загрузите mp3 файл над которым хотите поработать. Появится полоска или звуковая дорожка. Выбрав необходимый участок композиции, отредактируйте на ваш вкус, послушайте и сохраните. На многих интернет - сайтах, есть инструкция о том, как правильно обрезать, отредактировать, а главное сохранить исправленный аудиофайл, чтобы он не потерялся.