Обрезка музыки: как вырезать нужный момент песни
Для чего вообще это может потребоваться?
- Одним из самых популярных вариантов является обрезка музыки для рингтона. Многим хочется установить к себе на мобильный популярный хит, любимую песню или оригинальную мелодию, которой ни у кого нет.
- Нарезанные композиции могут быть вставлены в различные видеоролики и призентации.
- Для разделения больших аудиофайлов на более мелкие, или удаление лишних минут. Например можно разбить аудиокнигу на главы или вырезать песню из записанного концерта.
- Можно наоборот склеить два или более аудиофрагмента.
Сегодня существует разнообразное множество программ для нарезки песен и других звуковых композиций. Всё зависит от устройства на котором вы будете работать и наличие или отсутствие доступа в интернет.
- на ПК с постоянным доступом в сеть, может быть использована как предварительно установленная программа для нарезки музыки так, и онлайн обрезка файлов. Это также относится к смартфон или планшету.
- На компьютер или ноутбук, без постоянного выхода в интернет, лучше установить понравившуюся программу, в интернете они есть как бесплатные так и платные.
Давайте посмотрим, как происходит сам процесс обрезки. В различных программах он не много отличается, но в целом суть одна.
Установленная программа
После установки и запуска программы, с открытым в ней mp3 файлом можно работать. Во многих программах это делается с помощью простого перетаскивания.
Перемещая мышку по треку можно выбрать место начала и окончания нужного фрагмента. Его можно удалить, или наоборот оставить только эту часть композиции. Набор функций почти одинаков во всех программах:
- Изменение громкости;
- Плавное повышение и понижение громкости ;
- Конвертация в моно и стерео режим.
Онлайн обрезка музыки
Таким способом можно нарезать музыку прямо в браузере. После перехода на нужный сайт, загрузите mp3 файл над которым хотите поработать. Появится полоска или звуковая дорожка. Выбрав необходимый участок композиции, отредактируйте на ваш вкус, послушайте и сохраните. На многих интернет - сайтах, есть инструкция о том, как правильно обрезать, отредактировать, а главное сохранить исправленный аудиофайл, чтобы он не потерялся.