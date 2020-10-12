Обрезка музыки: как вырезать нужный момент песни

Обрезкой музыки давно пользуются миллионы людей, но это не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд 

Для чего вообще это может потребоваться?

  • Одним из самых популярных вариантов является обрезка музыки для рингтона. Многим хочется установить к себе на мобильный популярный хит, любимую песню или оригинальную мелодию, которой ни у кого нет.
  • Нарезанные композиции могут быть вставлены в различные видеоролики и призентации.
  • Для разделения больших аудиофайлов на более мелкие, или удаление лишних минут. Например можно разбить аудиокнигу на главы или вырезать песню из записанного концерта.
  • Можно наоборот склеить два или более аудиофрагмента.

Сегодня существует разнообразное множество программ для нарезки песен и других звуковых композиций. Всё зависит от устройства на котором вы будете работать и наличие или отсутствие доступа в интернет.

  • на ПК с постоянным доступом в сеть, может быть использована как предварительно установленная программа для нарезки музыки так, и онлайн обрезка файлов. Это также относится к смартфон или планшету.
  • На компьютер или ноутбук, без постоянного выхода в интернет, лучше установить понравившуюся программу, в интернете они есть как бесплатные так и платные.

Давайте посмотрим, как происходит сам процесс обрезки. В различных программах он не много отличается, но в целом суть одна. 

Установленная программа

После установки и запуска программы, с открытым в ней mp3 файлом можно работать. Во многих программах это делается с помощью простого перетаскивания.

Перемещая мышку по треку можно выбрать место начала и окончания нужного фрагмента. Его можно удалить, или наоборот оставить только эту часть композиции. Набор функций почти одинаков во всех программах:

  • Изменение громкости;
  • Плавное повышение и понижение громкости ;
  • Конвертация в моно и стерео режим.

Онлайн обрезка музыки

Таким способом можно нарезать музыку прямо в браузере. После перехода на нужный сайт, загрузите mp3 файл над которым хотите поработать. Появится полоска или звуковая дорожка. Выбрав необходимый участок композиции, отредактируйте на ваш вкус, послушайте и сохраните. На многих интернет - сайтах, есть инструкция о том, как правильно обрезать, отредактировать, а главное сохранить исправленный аудиофайл, чтобы он не потерялся.

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