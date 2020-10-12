Центр «Абсолютное почтение человека»

Исполнитель: Центр, Название: «Абсолютное почтение человека», Стиль: соц-арт, Год: 2020

В случае с Василием Шумовым арт почти безоговорочно победил привычную песенную форму. Причем, под этим подразумевается все и сразу — поп-арт, соц-арт и, конечно, видео-арт, искусство которого Шумов досконально изучил еще в 90-е в одном из солидных американских учебных заведений.

Сегодняшний «Центр» мыслит исключительно альбомами. Сами треки могут быть чудо как хороши (чаще всего так оно и происходит), но сами по себе они кажутся лишь осколками чего-то большего. И лишь в канве альбома обретают пространство смыслов и особое измерение.

Альбом «Абсолютное почтение человека» состоит сразу из трех разделов, причем они взаимопроникают друг в друга. Самый пространный и весомый — заглавный. Посвящен он судьбе диктаторских режимов в современном мире. Беря на вооружение столь серьезную и щекотливую тему, Василий Шумов отнюдь не голословен. Прежде, чем вынести цикл на суд поклонников, он изучил статистические данные и таблицу диктаторских режимов, где государства расположены по мере убывания в них демократических свобод. Поэтому раздел «Абсолютное почтение человека» можно использовать также, например, в качестве доклада на какой-нибудь мультимедийной научной конференции.

В описываемых диктатурах Шумов пытается обнаружить нечто общее — то, что их роднит. Композиция «Корзины цветов» демонстрирует страсть тоталитарных руководителей посылать друг другу роскошные букеты. «Старики наслаждаются счастливой жизнью» сосредотачивается на апелляции диктаторов на стершее поколение, которое они предварительно не забывают обобрать до нитки. «Совещание по экономическим вопросам» и «Миллиарды» разоблачают тотальную коррупцию авторитарных вождей.

«Священная война» фиксирует главную «скрепу» всех диктатур — постоянно нагнетаемый в обществе страх перед реальным или воображаемым противником. «Ходжа24» обрисовывает узнаваемый портрет искусственно молодящихся государственных деятелей, которые не просто пускают обычным людям пыль в глаза относительно скорректироввнной внешности, но и невольно задают тренд, побуждая их нести последние копейки пластическому хирургу.

Есть в «тоталитарном» цикле и треки, построенные на менее очевидных ассоциациях. Таков сюрреалистический «Грибзавод». Трудно понять, что вкладывал в это сам автор, но здесь явно мелькают и курехинский Ленин-гриб, и грибы-галюциногены, и остросатирический пафос, ведь в тексте рапортуют о передовом производстве того, что может прекрасно расти и само по себе.

В подавляющем большинстве композиций Шумову удается сохранять бронебойную бесстрастность. Однако возможность выразить свое мнение про поводу происходящего он тоже находит. В качестве примера можно привести и игра на оттенках смысла слова «преданы», и гибельную апелляцию ко вчерашнему дню в «Живем ли мы как тогда», и отборная братнь, льющийся из уст маленького человека по поводу очередного антинародного закона в треке «Какого?», когда буквально нет слов, кроме матерных.

Ниточку к следующему разделу «Указ от 18.08.1960 о расширении городской черты Москвы» Василий Шумов изящно перебрасывает в треке «За любимым руководителем»: «Бродим вокруг новодела». Тоталитарный госконтроль за всеми гражданами и документ, положивший началу обезличивания Москвы и ее городов-спутников действительно оказываются одного поля ягодами. А к халтурному новоделу Шумов непримирим, достаточно послушать в «Mos» убийственно язвительные строки: «Стройка до небес — прощайте парк и лес».

Особняком во втором разделе стоит песня «Мы ВИА ИА». Но и ее место оправданно, потому что типичная история современной не хватающей звезд с неба современной поп-роковой группы — абсолютно московская по своему духу. И в самом деле, где еще играть таким лабухам, как не на всевозможных Днях города да на корпоративах столичных нуворишей? Кстати, «Мы ВИА ИА» наиболее близка к привычной куплетно-припевной структуре. Василий Шумов как бы ненавязчиво бросает вызов своим младшим бесталанным коллегам: вы хотите песен — их есть у меня!

Когда сталкиваешься с таким обилием критики, поневоле задаешься вопросом, а как быть с созидательными посылами? Их тоже есть у группы «Центр», и они сосредоточены в третьем разделе «Фестиваль центробораторов». В дружеском привете своим интернет-соавторам (не забываем, что Шумов лет 20 назад начал первым использовать в нашей стране дистанционный формат создания альбомов) Василий напоминает, что центроборатор должен щедро делиться своим опытом, быть непримиримым к пережиткам прошлого и быть аккуратно причесанным.

