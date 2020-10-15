Собянин ввел вход в ночные клубы по QR-коду и смс в условиях COVID-19

Собянин в ввел новые правила работы ночных клубов в условиях COVID-19

Мэр российской столицы Сергей Собянин обнародовал новые правила работы ночных заведений Москвы.

Отныне каждый посетитель будет вынужден оставлять на входе свои персональные данные. Для этого им придется сканировать QR-код или отправлять специальную смс-ку на короткий номер 7377. Сергей Собянин уточняет, что данные меры направлены не столько на обуздание, столько на отслеживание распространения заразы. В случае выявления заболевшего на вечеринке, все остальные будут об этом оповещаться с просьбой сесть на двухнедельный карантин. Распоряжение вступает в силу 19 октября.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой запретить концерты в тех клубах, где едят и слушают музыку. В ответ представители музыкальной индустрии заявили, что они не оправились еще от весенне-летней «самоизоляции», и если она повторится, то они разорятся окончательно.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 14:53
    Гость: gvozd

    каждый посетитель будет вынужден оставлять на входе свои персональные данные. Для этого им придется сканировать QR-ко
    --
    и снова и опять - это то что сейчас ввели социалисты в британии.. один в один.
    наблюдаем некий интернационал фашзима.

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