Певец Андрей Губин не намерен возвращаться из Египта

15:11 2.11.2020

Популярный в 90-е певец Андрей Губин, о пропаже которого сообщил недавно продюсер Тимур Ващишин, нашелся.

Артист обнаружился в Египте, куда улетел 10 сентября практически сразу после открытия границ в условиях пандемии. Губин признается, что пока возвращаться не намерен. Об этом заявил «Стархиту» его друг Владимир Бурмяков, которому певец изредка звонит сам.

Тимур Ващишин заявил, что его подопечный и раньше имел обыкновение периодически пропадать с горизонта, но так надолго еще не исчезал. У Губина порядка двух месяцев были отключены все телефоны и, по всем признакам, его не было в Москве. В 2019-м году певец собирался возобновлять музыкальную деятельность, но сейчас запись его альбома приостановлена.

