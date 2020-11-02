Певец Андрей Губин не намерен возвращаться из Египта

Певец Андрей Губин не намерен возвращаться из Египта

Популярный в 90-е певец Андрей Губин, о пропаже которого сообщил недавно продюсер Тимур Ващишин, нашелся.

Артист обнаружился в Египте, куда улетел 10 сентября практически сразу после открытия границ в условиях пандемии. Губин признается, что пока возвращаться не намерен. Об этом заявил «Стархиту» его друг Владимир Бурмяков, которому певец изредка звонит сам.

Тимур Ващишин заявил, что его подопечный и раньше имел обыкновение периодически пропадать с горизонта, но так надолго еще не исчезал. У Губина порядка двух месяцев были отключены все телефоны и, по всем признакам, его не было в Москве. В 2019-м году певец собирался возобновлять музыкальную деятельность, но сейчас запись его альбома приостановлена.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2020, 15:16
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Счастливый чел! Может себе позволить. Он ведь не Российский пенсионер среднего класса.

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