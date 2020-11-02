Сергей Бобунец, 12 ноября, «19 30 Moscow»

16:31 2.11.2020

Сергей Бобунец и его команда отметят 20-летие альбома «Смысловых Галлюцинаций» «3000» в столичном клубе «19 30 Moscow» 12 ноября

Несмотря на то, что альбом «3000» был четвертым в истории группы «Смысловые Галлюцинации», именно с него началась история успеха уральской команды. Выпуская в 2000-м году эту пластинку, никто из музыкантов не мог и предположить, что под песню «Вечно молодой» символ поколения Данила Багров будет отбиваться от бандитов в фильме «Брат 2», песню «Звезды 3000» будут слушать космонавты перед отправкой в космос, а песня «Розовые очки» на протяжении двух десятков лет будет ежегодно греметь на главном музыкальном фестивале страны «Нашествие».

12 ноября в Москве отмечаем 20-летие альбома!

