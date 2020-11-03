Фестиваль «Панк-рок елка» возродят в легендарной «Горбушке»

17:11 3.11.2020

Знаменитый в начале нулевых годов фестиваль «Панк-рок елка» будет возрожден на не менее легендарной площадке ДК «Горбунова» в Москве 23 января 2021 года.

Фактически фестиваль пройдет в режиме детского утренника, поскольку начнется в 15.00. Остальные атрибуты такого торжества тоже будут в наличии – Панк-Дед Мороз, Панк-Снегурка и, конечно же, панк-рок-подарки.

Изначальный продюсер фестиваля Илья Островский проведет его в аутентичном варианте. На главвную сцену «Горбушки» выйдут: НАИВ, «Приключения Электроников», Distemper, «Йорш» и «Смех».

На акустической сцене в фойе ДК споют: Толя Царёв, «Пляж», Agitators, Алена Алехина и Fat Kidz. Новые подробности появятся ближе к дате мероприятия.

