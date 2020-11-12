Певец Валерий Сюткин удручен размером своей пенсии

14:14 12.11.2020

Исполнитель хитов «7000 над землей» и «42 минуты под землей», посетовал, что ему не хватает пенсии.

Свое пособие он метафорически обозначил выражением «не производит фурора», сообщает URA.ru. Из-за этого артист вынужден постоянно подрабатывать, а в условиях пандемии это делать все сложнее. Например, назначенный на 26 ноября его сольный концерт в «Крокус Сити Холле» пришлось отменить из-за новых ограничительных мер.

Певец вынужден кормить большую семью: летом у него родился четвертый сын, которого назвали Лео. Пользователи предположили, что 62-летний певец и его 45-летняя супруга прибегли к услугам суррогатной матери. Реагируя на эти домыслы, Сюткин заявил на днях, что беременность стала для них полной неожиданностью.