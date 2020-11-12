Певец Валерий Сюткин удручен размером своей пенсии

Певец Валерий Сюткин удручен размером своей пенсии

Исполнитель хитов «7000 над землей» и «42 минуты под землей», посетовал, что ему не хватает пенсии.

Свое пособие он метафорически обозначил выражением «не производит фурора», сообщает URA.ru. Из-за этого артист вынужден постоянно подрабатывать, а в условиях пандемии это делать все сложнее. Например, назначенный на 26 ноября его сольный концерт в «Крокус Сити Холле» пришлось отменить из-за новых ограничительных мер.

Певец вынужден кормить большую семью: летом у него родился четвертый сын, которого назвали Лео. Пользователи предположили, что 62-летний певец и его 45-летняя супруга прибегли к услугам суррогатной матери. Реагируя на эти домыслы, Сюткин заявил на днях, что беременность стала для них полной неожиданностью.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2020, 15:56
    Гость: Троян

    забыл похоже где живет это ему не Европа а нищая россия точнее ее сделали нищей все деньги уходят в песок и осталось пенсионерам только на сухари и то без соли.

Выбор читателей
После победы Джо Байдена Россию ждут непростые времена
«Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»
«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
Русских убили, в Москве ликуют: Массовый восторг азербайджанцев на улицах наших городов
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Вакцинация
Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцинации
Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом
Путин рассказал о строительстве нового бункера на случай ядерной войны
Владимир Путин
Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Кремль ответил на заявление Турции о присутствии в Карабахе наравне с РФ
Евгений Дитрих
Отправленный в отставку министр транспорта отказался от поста губернатора
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального