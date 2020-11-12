Певец Валерий Сюткин удручен размером своей пенсии
Исполнитель хитов «7000 над землей» и «42 минуты под землей», посетовал, что ему не хватает пенсии.
Свое пособие он метафорически обозначил выражением «не производит фурора», сообщает URA.ru. Из-за этого артист вынужден постоянно подрабатывать, а в условиях пандемии это делать все сложнее. Например, назначенный на 26 ноября его сольный концерт в «Крокус Сити Холле» пришлось отменить из-за новых ограничительных мер.
Певец вынужден кормить большую семью: летом у него родился четвертый сын, которого назвали Лео. Пользователи предположили, что 62-летний певец и его 45-летняя супруга прибегли к услугам суррогатной матери. Реагируя на эти домыслы, Сюткин заявил на днях, что беременность стала для них полной неожиданностью.
Комментарии читателей Оставить комментарий
может по средствам пора научиться жить?
забыл похоже где живет это ему не Европа а нищая россия точнее ее сделали нищей все деньги уходят в песок и осталось пенсионерам только на сухари и то без соли.