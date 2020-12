Боб Дилан продал права на все свои песни за огромную сумму

13:15 8.12.2020

Американский рок-бард Боб Дилан продал все права на свой полный каталог песен компании Universal Music.

Сумма сделки составляет 300 миллионов долларов, сообщает ТАСС. По данным инсайдеров, это самая крупная сделка по музыке за весь минувший год. Это связано с развитием музыкальных стриминговых сервисов, на которых издатели США заработали за год порядка 3,7 миллиардов долларов.

Полный каталог Боба Дилана включает права на 600 песен, созданных им примерно за 60 лет. Открывается каталог песней «Blowin' in the Wind», а завершается новинкой «Murder Most Foul».

В 2016-мм Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.