Omnium Gatherum «The Burning Cold»

Исполнитель: Omnium Gatherum, Название: «The Burning Cold», Стиль: мелодик дэт-метал, Год: 2018

Стилистику финской команды Omnium Gatherum так с кондачка и не определишь. На их восьмом альбоме ощутимы титанические страсти и тектонические сдвиги. В инструментпальном интро ««The Burning» сами боги воплощаются на грешной земле, ворочаясь и обретая тяжеловесное дыхание. В песне «Gods Go First» небожители начинают действовать, но легче от этого не становится.

Мелодизм не маскировать даже сырыми неуклюжими риффами, а вот вокал Юкки Пелконена решительно тянет вниз, сочетаясь с такой стилистикой очень уже причудливо. Голос такой, будто певец проснулся с лютого бодуна и откровенного недосыпа, простуженный и осипший. Особенно удивительно выглядит такое пение на фоне стереоскопических нарядных гитарных соляков — например, «The Fearless Entity».

В забубенной и довольно монотонной «Over The Battlefield» прорывается вдруг «нормальный» мужской вокал, подходящий скорее для группы A-Ha – но ненадолго. Шальная ассоциация с норвежскими романтиками неожиданно находит продолжение в «Rest In Your Heart» за счет синти-поповых клавиш во вступлении, но тоже быстро сходит на нет. Беззащитно лиричной могла бы выглядеть «Be The Sky», но грузный вокал и здесь не дает до конца расслабиться.

Акустическая гитара в неожиданно торжественной «The Frontline» намекает на дорожную романтику мира, погрязшего в зомби-апокалипсисе. Анплагтовым выдался и финальный трек «Cold». После него все становится окончательно ясно: путь от рождения до смертного холода лежит через малодик дэт!