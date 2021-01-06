Организаторы премии «Грэмми» объявили о переносе церемонии награждения

Академия звукозаписи США объявила о переносе церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс".

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов церемонии.

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения, отметили в академии.

Ранее церемония вручения премии "Грэмми" была намечена на 31 января.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Плюс дебилизация всей страны...
Дмитрий Рогозин
Рогозин: «Пилотируемый облет Луны состоится в 2028 году»
Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко
Зеленский попросил Крым перевести часы и вернуться в состав Украины
© KM.RU, Татьяна Бывшук
Нижегородцу грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Аналитики назвали главные риски 2021 года
Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе
Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею
Трамп запретил сделки с китайскими платежными сервисами
Патриарх Кирилл © KM.RU, Игорь Варнавский
Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога
87% россиян не ждут экономических улучшений в 2021 году
В России создан Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
«Академик Черский» вернулся в зону достройки «Северного потока-2»