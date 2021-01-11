Стаса Михайлова обвинили в присвоении более миллиона рублей

Стаса Михайлова обвинили в присвоении более миллиона рублей

Казанский концертный агент Фарит Мухамедьяров выдвинул против певца Стаса Михайлова обвинение в присвоении миллиона рублей.

Деньги были выплачены певцу еще в преддверии мартовского выступления в столице Татарстана, которое не состоялось из-за накрывшего страну коронавирусного локдауна. Однако задаток в сумме 1,1 миллиона рублей Стас Михайлов, по версии Мухамедьярова, возвращать отказался, парируя форс-мажорными обстоятельствами. Иск был принят в декабре прошлого года в Арбитражном суде Москвы. Первое заседание назначено на 25 января 2021 года.

Непонятно, правда, о каком возврате денег идет речь, когда казанский концерт Стаса Михайлова не отменен, а перенесен ориентировочно на 14 февраля 2021. По этой же причине деньги за билеты не были возвращены и покупателям. В интервью «Бизнес Online» затруднился сообщить о подробностях иска и Фарит Мухамудьяров.  

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