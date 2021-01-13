Лидер группы Fakel предсказал инициативу Терешковой за 33 года до обнуления

Лидер группы Fakel предсказал инициативу Терешковой за 33 года до обнуления

Первым ярким событием наступившего 2021 года стал фестиваль ModMusic в столичном пабе O’Connels 10 января

После новогодних празднеств так хочется хрупкой красоты и качественной музыки, максимально далекой от бездумного и беспорядочного шумного веселья. Организаторы фестиваля ModMusic, интуитивно почувствовав запрос на такого рода досуг, организовали фестиваль с участием отборных сил старого доброго московского рока 80-х. Безупречный вкус, чувство стиля, фонтанирующее чувство юмора — все эти качества отличали участников фестиваля.

Открывал четырехчасовой марафон краткий, но запоминающийся сет инструментального проекта ZoomRa Владимира Рацкевича, игравшего рок еще в 60-х в ансамблях «Рубины» и «Рубиновая атака». А в этот раз его ненавязчивые медитативные мелодии помогли зрителям устроить путешествия по тайникам собственного подсознания. На экран проецировались крупным планом непонятного рода объекты, что, возможно, символизировало давние детские воспоминания, с которыми каждый сталкивался лицом к лицом к лицу.

Сделал Рацкевич экскурс и в историю мирового рок-н-ролла, выведя на экран текст песни Rolling Stones «Dead Flowers» о незавидной участи маленькой девочки Сююзи. Сделана была отсылка и к телемузыке Рацкевича (которую он активно пишет для разных рейтинговых программ) с помощью заставки телекомпании вид и надписью «Похороны российского телевидения». Под занавес ZoomRa побаловала публику ковидными новостями и залихватской мелодией вроде саундтрека к бондиане.

Едва ли не главным событием фестиваля стало возрождение легендарной группы Fakel. Ее идеолог Андрей Якушин известен здешним меломанам по рафинированному дуэту «Прощай, молодость!», убедительно доказавшему в 90е, что от Александра Вертинского до панк-эстетики, всего лишь один шажок. Но Fakel был у Якушина ещё раньше, чем ПМ, а теперь этот некогда электронный проект вообще заиграл глэм, поражая не только музыкальной эклектикой, но и внешним видом ее участников.

В нынешний состав Fakel`а, помимо полного состава дуэта «Прощай, молодость!» (клавишник Сергей Тененбаум в представлениях не нуждается), входят два умопомрачительных девушки на ритм-секции и статный длинноволосый гитарист. Внешний вид был инструменталистов на высоте, но Якушин в своих серебристых штанах, дизайнерской алой шипованной куртке и в футболке с серебристым черепом затмил всех. Свой ослепительный наряд он к тому же остроумно обыграл в песне про 891 школу на улице Молдагуловой, когда пел, что в юности его прикид не «хилял» у «хиппанов». Когда Якушин об этом пел, он многозначительно потрепал воротник куртки и указал в сторону гитариста: мол, работа над ошибками проведена.

Репертуар «Факел»а был на редкость разнообразным. Нашлось место и премьере, и хиту «Алмазный фронт», и откровению маленького человека «Живи на асфальте». Открытием для многих стала песня 1987 «Валентина Терешкова», в которой содержалось явное предсказание выдвинутой первой женщиной-космонавтом инициативы об обнулении президентского срока - мол, все мы, как она, но ничего не меняется. Органично вписался в сет и главный шлягер «Прощай, молодость!» «Сюрреализм», который Якушин окрестил песней без определенной сексуальной ориентации, которая годится для разных проектов.

Феерия «Факела» сменилась тяжёлым брутальным блюзом от Ника Ненсберга. «Я выжил в 2020-м» - эта надпись на футболке исполнителя довольно точно характеризовала его суть. Ник был дерзок и уверен в себе, но и на амбразуру попусту не лез. Запомнился его конферанс к песне «Письмо маме», которую он якобы написал по заказу руководства Лефортовской тюрьмы для утренних трансляций заключённым да заказчик забраковал результат.

Честь закрывать фестиваль выпала пионерам столичного ска-группе «Кабинет». Лидер команды Илья Шестаков распорядился, с обычном все танцевали, уточнив, что это не его прихоть, а предписание горних сфер. Сам он усердно подавал пример в этом энергозатратном деле, выбрасывая разные замысловатые коленца. За всем этим шоу отнюдь не терялись по-настоящему умные тексты. Чего только стоила «Диссертация», о которой Шестаков сказал, что если научное исследование суждено защитить, то хотя бы стоит сочинить о нем песню. А «Кафе Океан», начавшись с тривиального пивного оммажа заведению, отправила в итоге зрителей в плаванье на флибустьерском судне.

Жаль лишь, что на этом все и закончилось...

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