Лидер группы Fakel предсказал инициативу Терешковой за 33 года до обнуления

Первым ярким событием наступившего 2021 года стал фестиваль ModMusic в столичном пабе O’Connels 10 января

После новогодних празднеств так хочется хрупкой красоты и качественной музыки, максимально далекой от бездумного и беспорядочного шумного веселья. Организаторы фестиваля ModMusic, интуитивно почувствовав запрос на такого рода досуг, организовали фестиваль с участием отборных сил старого доброго московского рока 80-х. Безупречный вкус, чувство стиля, фонтанирующее чувство юмора — все эти качества отличали участников фестиваля.

Открывал четырехчасовой марафон краткий, но запоминающийся сет инструментального проекта ZoomRa Владимира Рацкевича, игравшего рок еще в 60-х в ансамблях «Рубины» и «Рубиновая атака». А в этот раз его ненавязчивые медитативные мелодии помогли зрителям устроить путешествия по тайникам собственного подсознания. На экран проецировались крупным планом непонятного рода объекты, что, возможно, символизировало давние детские воспоминания, с которыми каждый сталкивался лицом к лицом к лицу.

Сделал Рацкевич экскурс и в историю мирового рок-н-ролла, выведя на экран текст песни Rolling Stones «Dead Flowers» о незавидной участи маленькой девочки Сююзи. Сделана была отсылка и к телемузыке Рацкевича (которую он активно пишет для разных рейтинговых программ) с помощью заставки телекомпании вид и надписью «Похороны российского телевидения». Под занавес ZoomRa побаловала публику ковидными новостями и залихватской мелодией вроде саундтрека к бондиане.

Едва ли не главным событием фестиваля стало возрождение легендарной группы Fakel. Ее идеолог Андрей Якушин известен здешним меломанам по рафинированному дуэту «Прощай, молодость!», убедительно доказавшему в 90е, что от Александра Вертинского до панк-эстетики, всего лишь один шажок. Но Fakel был у Якушина ещё раньше, чем ПМ, а теперь этот некогда электронный проект вообще заиграл глэм, поражая не только музыкальной эклектикой, но и внешним видом ее участников.

В нынешний состав Fakel`а, помимо полного состава дуэта «Прощай, молодость!» (клавишник Сергей Тененбаум в представлениях не нуждается), входят два умопомрачительных девушки на ритм-секции и статный длинноволосый гитарист. Внешний вид был инструменталистов на высоте, но Якушин в своих серебристых штанах, дизайнерской алой шипованной куртке и в футболке с серебристым черепом затмил всех. Свой ослепительный наряд он к тому же остроумно обыграл в песне про 891 школу на улице Молдагуловой, когда пел, что в юности его прикид не «хилял» у «хиппанов». Когда Якушин об этом пел, он многозначительно потрепал воротник куртки и указал в сторону гитариста: мол, работа над ошибками проведена.

Репертуар «Факел»а был на редкость разнообразным. Нашлось место и премьере, и хиту «Алмазный фронт», и откровению маленького человека «Живи на асфальте». Открытием для многих стала песня 1987 «Валентина Терешкова», в которой содержалось явное предсказание выдвинутой первой женщиной-космонавтом инициативы об обнулении президентского срока - мол, все мы, как она, но ничего не меняется. Органично вписался в сет и главный шлягер «Прощай, молодость!» «Сюрреализм», который Якушин окрестил песней без определенной сексуальной ориентации, которая годится для разных проектов.

Феерия «Факела» сменилась тяжёлым брутальным блюзом от Ника Ненсберга. «Я выжил в 2020-м» - эта надпись на футболке исполнителя довольно точно характеризовала его суть. Ник был дерзок и уверен в себе, но и на амбразуру попусту не лез. Запомнился его конферанс к песне «Письмо маме», которую он якобы написал по заказу руководства Лефортовской тюрьмы для утренних трансляций заключённым да заказчик забраковал результат.

Честь закрывать фестиваль выпала пионерам столичного ска-группе «Кабинет». Лидер команды Илья Шестаков распорядился, с обычном все танцевали, уточнив, что это не его прихоть, а предписание горних сфер. Сам он усердно подавал пример в этом энергозатратном деле, выбрасывая разные замысловатые коленца. За всем этим шоу отнюдь не терялись по-настоящему умные тексты. Чего только стоила «Диссертация», о которой Шестаков сказал, что если научное исследование суждено защитить, то хотя бы стоит сочинить о нем песню. А «Кафе Океан», начавшись с тривиального пивного оммажа заведению, отправила в итоге зрителей в плаванье на флибустьерском судне.

Жаль лишь, что на этом все и закончилось...