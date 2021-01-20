«НАИВ» попрощался с Трампом под симфонический оркестр

14:20 20.01.2021

Группа «НАИВ» озвучила уход 45-го президента США Дональда Трампа видеоклипом на специальную версию своей песни «Трамп! Гоу Эвей!».

Релиз лирического видео состоялся 20 января — в дату, когда Трамп должен окончательно покинуть свой пост. В качестве звуковой дорожки выбрана симфоническая версия песни, сыгранная с оркестром «Глобалис» для нового проекта «НАИВа» «Симфопанк». Изначально трек «Трамп! Гоу Эвей!» входил в последний на данный момент электрический альбом «НАИВа» «Make Naive Great Again» (2018).

В новом варианте песня получила подзаголовок «Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана», отсылающий к произведению Виктора Пелевина. Это подчеркивает сатирический и саркастический характер композиции.