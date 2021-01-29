Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку гимна России

13:06 29.01.2021

Роскомнадзор расценил как хамство случаи блокировки гимна России на YouTube и потребовал от компании Google снять все ограничения.

Ограничения были наложены под предлогом нарушения авторских прав, сообщает Интерфакс. Претензия была направлена в компанию Google LLC. Роскомнадзор подчеркивает, что государственный символ не может быть объектом авторских прав.

По мнению ведомства, «блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны». Кроме того, Роскомнадзор настоятельно рекомендовал российским владельцам каналов на YouTube переходить на отечественные сервисы.