Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку гимна России

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку Гимна России

Роскомнадзор расценил как хамство случаи блокировки гимна России на YouTube и потребовал от компании Google снять все ограничения.

Ограничения были наложены под предлогом нарушения авторских прав, сообщает Интерфакс. Претензия была направлена в компанию Google LLC. Роскомнадзор подчеркивает, что государственный символ не может быть объектом авторских прав.

По мнению ведомства, «блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны». Кроме того, Роскомнадзор настоятельно рекомендовал российским владельцам каналов на YouTube переходить на отечественные сервисы.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 17:36
    Гость: Вместо того

    чтоб навсегда снять гуглятину с повестки дня, с ними еще пытаются договориться.

  2. 29.01.2021, 16:57
    Гость: Ага

    В Google испужались , аж жуть. Можете даже закрыть доступ к нему на территории России , все равно от местных нищебродов толку особо нет , пусть пользуются своии яндексам с кучей левых ссылок и барахла.

  4. 29.01.2021, 16:29
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Нищие россияне, за вами будущее, ваши ряды неуклонно растут, и гимн РФ стал на вашим гимном, вашим гимном становится зовущий вперед интернационал, где сторонами стали не буржуа и пролеты, а воры и нищие.
    Плевать вам на на все эти Роспрыпрыпрыпры с их Кремлем.
    А вот дворцы хотелось бы вернуть.

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