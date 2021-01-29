Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку гимна России
Роскомнадзор расценил как хамство случаи блокировки гимна России на YouTube и потребовал от компании Google снять все ограничения.
Ограничения были наложены под предлогом нарушения авторских прав, сообщает Интерфакс. Претензия была направлена в компанию Google LLC. Роскомнадзор подчеркивает, что государственный символ не может быть объектом авторских прав.
По мнению ведомства, «блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны». Кроме того, Роскомнадзор настоятельно рекомендовал российским владельцам каналов на YouTube переходить на отечественные сервисы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чтоб навсегда снять гуглятину с повестки дня, с ними еще пытаются договориться.
В Google испужались , аж жуть. Можете даже закрыть доступ к нему на территории России , все равно от местных нищебродов толку особо нет , пусть пользуются своии яндексам с кучей левых ссылок и барахла.
Модер, братан к ногтю фраеров Ив Ивов!
Нищие россияне, за вами будущее, ваши ряды неуклонно растут, и гимн РФ стал на вашим гимном, вашим гимном становится зовущий вперед интернационал, где сторонами стали не буржуа и пролеты, а воры и нищие.
Плевать вам на на все эти Роспрыпрыпрыпры с их Кремлем.
А вот дворцы хотелось бы вернуть.
Кто вообще знает, кто из братьев является автором слов гимна?