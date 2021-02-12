Легендарный джазовый пианист Чик Кориа скончался от редкой болезни

Чик Кориа скончался

Чик Кориа выпустил больше 80-ти альбомов и получил свыше 20-ти премий «Грэмми».

Один из самых известных джазовых пианистов мира Чик Кориа умер на 80-м году жизни от редкой формы рака.

Чик Кориа оставил предсмертную записку, сообщает РИА Новости. В ней он поблагодарил всех тех, кто помогал поддерживать в нем пламень музыки. Пианист назвал своей миссией дарить радость людям и призвал создавать новые музыкальные коллективы не только из-за недостатка хороших музыкальных проектов в мире, но и потому, что это весело.

Чик Кориа был сыном трубача-итальянца. Он выпустил больше 80-ти альбомов и получил свыше 20-ти премий «Грэмми». Последний альбом «Plays» он представил осень прошлого года. Пианист не раз бывал в России, приехав последний раз в Санкт-Петербург в 2019 году.
 

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