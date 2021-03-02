«Ария» добралась с «Замкнутым кругом» до Подмосковья

Под знаком тура «Замкнутый круг» у «Арии» должен был пройти весь юбилейный 2020-й год. Но старое доброе правило «как вы яхту назовете, так она и поплывет» на сей раз дало осечку

Круг насильственно разомкнулся из-за пандемии коронавируса, большинство концертов слетели, а оставшиеся сопровождались порою весьма драматичными событиями. Сердце сжималось, когда, например, в начале октября в Брянске группа была вынуждена из-за ограничений на вместимость зала играть два концерта в один вечер, а выступление в Белгороде на следующий день в последней момент отменилось из-за закрытой на карантин площадки.

Однако «Ария» продолжала работу даже в таких экстремальных условиях. В 2020-м команда устроила перезагрузку двум альбомам беркутовского периода «Крещение огнем» и «Армагеддон», играла онлайн-концерты и отметила в конце года 35-летие в таком же удаленном формате. В клубе «Адреналин Стадиум» постановщик Юрий Соколов воплотил свою давнюю мечту устроить на «Битве» «зачистку» зала с помощью спустившихся с потолка бойцов невидимого фронта, а специальными гостями концерта стали Сергей Маврин, Сергей Терентьев и Артур Беркут.

В этом году вернулась в «арийский» гастрольный график программа «Замкнутый круг». Концерт из этой серии «Ария» сыграла в подольском ДК «Октябрь» 26 февраля. Подольск — это место силы, десять лет назад «арийцы» здесь сыграли потрясающий концерт еще с Артуром Беркутом, локально отпраздновали 20-летие альбома «Кровь за кровь». Но даже если абстрагироваться от всего этого, Подольск, помнящий подвиги наших солдат, как нельзя лучше подходил для исполнения таких песен, как «Ангелы неба» и «Атака мертвецов». По поводу последней Михаил Житняков даже вспомнил о недавно отмечаемом 75-летии Великой Победы, но счел нужным напомнить о том, что наши воины проявляли доблесть и на фронтах Первой мировой.

Несмотря на то, что программа охватывала многие узловые моменты 35-летней «арийской истории», язык не поворачивался назвать ее ретроспективной. Песни как бы существовали вне времени, что подчеркивала сценография с артом авторства Игоря Лобанова. На трех водруженных на сцене щитах угадывались очертания Химеры, Феникса, Черного всадника из «Следуй за мной», изворотливого Шакала из «Обмана»… Далеко не все эти песни прозвучали в программе, но, во-первых, визуальный ряд отчасти компенсировал аудиальный, а во-вторых, что-то из перечисленных песен или альбомов может быть внедрено в юбилейную программу чуть позже.

А пока «Ария» вспоминала избранные узловые моменты своей истории. События более чем 30-летней давности переживались заново, когда Владимир Холстинин вызывал ощущение мурашек по коже своим узнаваемым бриджем в «На службе силы зла» или Виталий Дубинин выходил на авансцену в роли искусителя Паганини в «Игре с огнем». Одним из рекордсменов по частоте попадания песен в сет-лист оказался альбом «Ночь короче дня», из которого, помимо заглавной вещи, прозвучали «Дух войны» (не потерявший своей актуальности, по замечанию Житнякова и 25 лет спустя) и «Ангельская пыль» (в составе попурри).

Конечно, охватить весь спектр «арийских» альбомов за два часа концерта было нереально. Но «Ария» находила способы удивлять. Заметив, что зрители удобно расположились в своих креслах, и музыкантам пора бы последовать их примеру, Михаил Житняков объявил акустический блок, куда вошли «Точка невозврата», «Осколок льда» и «Тореро». Кому-то этого экскурса показалось мало, потому что из зала последовала просьба исполнить «1100». Специально для этой категории ностальгирующих поклонников и было предусмотрено попурри, в котором все лишние вопросы сняли такие боевики, как «Это рок», «Раскачаем этот мир» и «Позади Америка». «Невозможно было охватить всю 35-летнюю историю, поэтому пришлось как-то выкручиваться из непростой ситуации», - объяснил наличие этого блока Михаил Житняков.

Финальная «Улица Роз» превратилась в настоящий мини-спектакль. Михаил Житняков демонстрировал в качестве «подаваемого знака» рокерскую «козу», разбрасывал по разные стороны баррикад «ты и они» и резал невидимыми ножницами рвущуюся нить. Дай Бог, нить связывающая музыкантов с поклонниками в этом году не прервется. Ведь, как сказал на прощание Михаил Житняков, «искренне надеемся, что все эти смутные времена скорее рано, чем поздно, закончатся и гастроли будут напоминать тот самый замкнутый круг!»