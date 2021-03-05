Киркоров показал номер для «Евровидения» своей молдавской подопечной

16:30 5.03.2021

Филипп Киркоров обнародовал давно обещанную песню молдавской участницы «Евровидения» Натальи Гордиенко, тренером которой он выступает для конкурса.

Проанонсированная как «сладкая» премьера оказалась песней «Sugar». Слова написал известный олигарх и автор текстов песен многих звезд Михаил Гуцериев, а музыку греческий композитор Димитрис Контопулус в соавторстве с самим Филиппом Киркоровым.

Напомним, что российского участника «Евровидения», которое пройдет 18-22 мая 2021 года в Роттердаме, должны определить 8 марта путем зрительского голосования.