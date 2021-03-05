Киркоров показал номер для «Евровидения» своей молдавской подопечной
Филипп Киркоров обнародовал давно обещанную песню молдавской участницы «Евровидения» Натальи Гордиенко, тренером которой он выступает для конкурса.
Проанонсированная как «сладкая» премьера оказалась песней «Sugar». Слова написал известный олигарх и автор текстов песен многих звезд Михаил Гуцериев, а музыку греческий композитор Димитрис Контопулус в соавторстве с самим Филиппом Киркоровым.
Напомним, что российского участника «Евровидения», которое пройдет 18-22 мая 2021 года в Роттердаме, должны определить 8 марта путем зрительского голосования.
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