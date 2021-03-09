Свободный полет feat Марина Капуро «Поехали»

Свободный полет feat Марина Капуро «Поехали»

Исполнитель: Свободный полет feat Марина Капуро, Название: «Поехали», Стиль: этно-рок, Год: 2021

Если поспрашивать наших рок-музыкантов, ради чего они все это в свое время затевали, девять из десяти без лукавства ответят: чтобы нравиться девушкам. Ничего плохого в такой мотивации нет, но на деле рок оказывается гораздо более ответственным, трудоемким и энергозатратным занятием, нежели могло показаться поначалу. На одной эротической тяге далеко не уедешь. Не потому ли так многие сходят с дистанции, в лучшем случае, погрязая в тривиальном жизнеобеспечении, в худшем — внутренне ломаясь и саморазрушаясь?

Илья Полежаев из московской группы «Свободный полет» - живой пример того, что можно, оказывается, по-другому. Композиция «Поехали» существовала еще в начале двухтысячных в рамках его первой группы «Сыновья», но ее посыл потрясает своей основательностью и зрелостью. Даже для русской народной песни, под которую «Поехали» отчасти стилизована, такая созидательность зачастую была в диковинку. Наверное, лучше не напоминать, чем закончилась всем известная «Поедем, красотка, кататься»...

Но герой Илья Полежаев не таков. Его предложение «садись-ка, милая, ко мне в телегу» подкреплено поразительно ясным для молодого и горячего рокера признанием: «Я знаю точно, куда еду». Даже Константин Никольский, начинавший в славящейся своим уместным дидактизмом группе «Воскресение», спел в свое время «Я бреду по бездорожью» - не говоря уж о залихватском «Эй, ямщик, поворачивай, к черту» «Бригады С», А в «Поехали» нет ровным счетом никакого самолюбования — напротив, это приглашение к диалогу и трепетное ожидание ответа от той, которая услышит и подхватит эту песню, откликнувшись на зов готового к настоящей любви сердца.

Естественно, рано или поздно «Поехали» должна была прозвучать в дуэте с какой-нибудь вокалисткой. И лучше Марины Капуро на эту роль вряд ли бы кто-то подошел. В дополнительных представлениях певица не нуждается. Массовому слушателю она памятна как вокалистка фолк-группы «Яблоко», а рок-меломаны с удовольствием слушают записанные с ней дуэтные песни «ДДТ», «Чижа и Со», «Короля и Шута» и других хороших групп. Теперь в этой достойной компании оказался еще и «Свободный полет».

С точки зрения психологии молодой семейной пары, вокальные партии в «Поехали» разложены грамотно и филигранно. Удостоверясь буквально по нескольким фразам в надежности героя, его спутница вступает с ним в унисон уже в первом куплете. Как это часто бывает в семьях, женщина оперативно и решительно берет инициативу в свои руки, обрисовывая во втором куплете предельно четкие планы — построить дом и срубить баньку. Ну, а третий куплет о новорожденных долгожданных малышках, конечно же, исполняется сообща!

Дуэт с Мариной Капуро согреет душу тем, кто женат прочно и счастливо, ну а тем, кто еще в ожидании встречи со своей второй половиной, послужит ориентиром и утешением. Однако не секрет, что процесс обретения единственной жены бывает долгим и мучительным. В этом случае можно посоветовать ту версию «Поехали», в которой Илья Полежаев справляется со всеми вокальными партиями сам. Здесь особенно ощутимо напряжение человека, пребывающего в поиске, и затаенный страх ошибиться на этом пути или остаться непонятым и отвергнутым.

Послушать сингл «Поехали» можно ЗДЕСЬ

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