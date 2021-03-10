Композитор Игорь Матвиенко сочинит лирический гимн ФСО

Да куда уж нам. От всего этого ностальгией и меланхолией веет. Типа "дым Отечестаа нам сладок и приятен". По поводу пользы СВР говорить не стану. Уважаю людей за их работу. А вот ФСО у нас всякого рода представителей политических элит не столько от террористов, сколько от своего народа охраняет. Это особенно заметно, когда они по регионам ездят. В той же Европе ни у кого нет такой охраны как у первых лиц России. Просто частоколом стоят. Наверное для того, чтобы народ им эти самые кастрюли на головы не надел за высокий рост цен в стране.