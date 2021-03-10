Композитор Игорь Матвиенко сочинит лирический гимн ФСО
Создатель группы «ЛЮБЭ» и основатель персонального продюсерского центра Игорь Матвиенко завершает работу над гимном Федеральной службы охраны (ФСО).
Музыкант подчеркнул, что это будет чистой воды лирическая песня, сообщает Znak.com. Сейчас гимн находится на стадии утверждения, причем конкретизировать имена заказчиков продюсер не стал. Зато Игорь Матвиенко пообещал опубликовать промежуточные варианты, когда работа будет полностью одобрена сверху.
Ранее Игорь Матвиенко написал гимн сухопутных войск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Мамы разные нужны, мамы разные важны" (с)
Да куда уж нам. От всего этого ностальгией и меланхолией веет. Типа "дым Отечестаа нам сладок и приятен". По поводу пользы СВР говорить не стану. Уважаю людей за их работу. А вот ФСО у нас всякого рода представителей политических элит не столько от террористов, сколько от своего народа охраняет. Это особенно заметно, когда они по регионам ездят. В той же Европе ни у кого нет такой охраны как у первых лиц России. Просто частоколом стоят. Наверное для того, чтобы народ им эти самые кастрюли на головы не надел за высокий рост цен в стране.
Надеюсь с вином и танцами?
А "Березовый сок" - неофициальный гимн СВР...
Впрочем кастрюлям этого не понять.
Задумка хорошая, послушаем, что получится.