Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии

21:01 11.03.2021

Песня заявленной на «Евровидение-2021» белорусской группы «Галасы 3Места» не может в нынешнем виде участвовать в конкурсе. Об этом сообщили организаторы.

Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения».

Организаторы отметили, что Минск должен изменить песню или же предложить новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать, пишет РБК.

«Галасы 3Места» — созданный бывшими игроками КВН из Барановичей коллектив. В своих песнях «Галасы 3Места» высмеивают происходящие в Белоруссии политические события, протесты и забастовки, действия лидеров оппозиции.

В сатирической песне «Я научу тебя» нет прямых отсылок на политическую обстановку в Белоруссии и Европе, однако есть метафорические аллюзии к ней. «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Поспи за плугом — ночь в разгаре. / Еще далёко до звезды. / Пусть пашут лошади в угаре — / А ты не порти борозды», — поют музыканты.