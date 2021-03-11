Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии
Песня заявленной на «Евровидение-2021» белорусской группы «Галасы 3Места» не может в нынешнем виде участвовать в конкурсе. Об этом сообщили организаторы.
Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения».
Организаторы отметили, что Минск должен изменить песню или же предложить новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать, пишет РБК.
«Галасы 3Места» — созданный бывшими игроками КВН из Барановичей коллектив. В своих песнях «Галасы 3Места» высмеивают происходящие в Белоруссии политические события, протесты и забастовки, действия лидеров оппозиции.
В сатирической песне «Я научу тебя» нет прямых отсылок на политическую обстановку в Белоруссии и Европе, однако есть метафорические аллюзии к ней. «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Поспи за плугом — ночь в разгаре. / Еще далёко до звезды. / Пусть пашут лошади в угаре — / А ты не порти борозды», — поют музыканты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Белоруссии очень хорошо сложился антизападный протест. Группа галасы змест поют песни с хорошим юмором, и не звучит вымученно, а наоборот легко и талантливо. Ещё я очень упомянул телеграмм-канал "жёлтые сливы". А ведь Батька сделал простую вещь: социальный лифт. Он изгнал из телевидения тех, кто прирос к креслам ведущих, и кто поддержал антибелорусские выступления. Он пустил людей, которые при других обстоятельствах не могли пробиться. Как говорится, нет худа без добра. У нас, к сожалению, сложней и такие как Соловьев корнями проросли на телевидении метров на 10 в землю. И фиг их выкорчуешь. Но надо, надо молодых и остроумных, и жадных до работы, которых в блогерах пруд пруди. Скоро уверен, так и будет. И лишение неприкосновенности семьи Собчак, и вывод их из под запрета на критику, тому яркое подтверждение.
"Голосам с мест" творческой удачи! Они красавцы, и выразители мнения работящей Белорусии.
Надо было сказать, что так учили Батьку во время поездки в Кремль. И песня бы прошла.
Лусше расскажитекто и посему бкдет педсьавлять Рлсстю на евоошабаше
Чнм тот шабпш так сладок что туда рвутся?
В СССР это произведение точно бы не прошло отборочную комиссию.
А "евровидение" ещё какое "политичное", как и МОК, давно уже связывают всё с политикой.
на критику, неуважение к Российской или белорусской оппозиции - это уже нечто наказуемое еврократами.