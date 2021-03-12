Казачья справа «Проснется день красы моей»

Исполнитель: Казачья справа, Название: «Проснется день красы моей», Стиль: этническое хоровое пение, Год: 2019

Исполнение казачьих песен сегодня нередко выглядит каким-то лубком. Но это ни в коем случае не про «Казачью справу». Недаром хор действительно состоит из потомственных казаков (о чем, например, свидетельствует даже фамилия его руководителя Сергея Казаку) и репертуар станиц Верхнего Дона. К слову, «Казачья справа» именуется ансамблем старинной песни, что тоже, несомненно, добавляет аутентики.

В манере исполнения ансамбля не ощутима попытка искусственно понравиться слушателю. Напротив, такие приемы, как протяжное исполнение, огласовка и цепное дыхание заставляют слушателя предельно мобилизоваться. Примечательно, что «Казачья справа» практически не использует музыкальных инструментов и лишь в нескольких вещах (например, «Так у нас ноня», где речь идет о кузнецах) где-то на заднем плане позвякивает бубен.

На дисковом издании указано, что «Казачья справа» исполняет военно-бытовые, походные, свадебные, семейно-бытовые и другие песни. Но в семи композициях альбома все вертится по-большому счету, вокруг семейной тематики. Некоторые песни имеет литературный источник, поэтому жанр их определить не так-то просто. В основу «Проснется день красы моей» лег фрагмент «Паломничество Чайльд-Гарольда» Джорджа Байрона в переводе Ивана Козлова. Однако страдания «лишнего» человека у казаков трансформируются в тоску пребывающего в дальнем походе солдата по родному дому.

«Так у нас ноня» вообще состоит из двух песен — одна повествует о порочной влюбленности невесты в деверя, другая — знаменитая «Во кузнице», приобретающая на таком пикантном фоне ярко выраженный эротический подтекст. Вообще с темой взаимоотношения полов «Казачья справа» особо не церемонится. Достаточно послушать одну из предлагаемых ими «Донских частушек»:

Мине милый изменил

В полчаса девятого,

Через 33 минуты

Я была замятая.

На общем фоне выделяется «Вот вспыхнуло утро», представляющий собой не что иное, как романс из репертуара Надежды Плевицкой на стихи Елены Буланиной. Существуют версии этой песни, написанные от лица павшего в юлю казака, но «Казачья справа» предлагает нам вариант, близкий к первоначальному. Таких открытий в этом коротком 26-минутном альбоме будет еше немало. Главное — настроиться на эту волну.