Умер cоветский и российский оперный певец Евгений Нестеренко

Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - цитирует РИА Новости сообщение.

Семья сообщила, что в условиях пандемии приняла решение отказаться от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время. "В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России", - сообщили в семье.

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