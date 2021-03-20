Умер cоветский и российский оперный певец Евгений Нестеренко

20:48 20.03.2021

Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - цитирует РИА Новости сообщение.

Семья сообщила, что в условиях пандемии приняла решение отказаться от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время. "В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России", - сообщили в семье.