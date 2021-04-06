Следственный комитет начал проверку песни Манижи для «Евровидения»
Как сообщает ТАСС, 5 апреля «материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды» в песне Манижи прошел регистрацию в Останкинском следственном отделе столицы.
Изначально в Следственный комитет по этому поводу направила запрос газета «Ветеранские вести». Эксперты издания усмотрели в тексте песни моменты разжигания межнациональной розни, что, по их мнению, подпадает под статью 282 УК РФ. По их мнению, в тексте песни также создается заведомо неприглядный образ русской женщины, которая не рожает детей и не молится.
По «Russian woman» прошлись также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Елена Афанасьева. Они посчитали нужным проверить честность результатов голосования российского отбора на «Евровидение».
В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 20 мая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нас теперь СК РФ всякой фигней занимается. Надо же как то бурную деятельность изображать.
Уже и сюда СК прислали, полный дурдом
Вот это и есть "отсутствие идеологии". Если у тебя нет своей идеологии, значит другой навяжет тебе его идеологию.
Делать ему больше нечего чтолЕ.
Зачем вообще участвовать в этом бесовском конкурсе лиц нетрадиционной ориентации?
Про Олипиаду нам говорят- бедные спортсмены, хотят стать богатыми, они готовились, тренировались, для многих это последний шанс, потому хоть тушкой, хоть чучелком, под Катюшу, под Чайковского, без символики, неважно что о государство ноги вытирают. Мы им всем докажем..
А тут что?
Та Маниша готовилась, ночей не спала, голодала лишь бы там спеть?
Решать должно государство, а не Константин Эрнст с компанией.
Позор!!!
А в государтве тоже кто в лес, кто по дрова. Война башен, млин. Красная башня на белую башню.
Ежели младоЕДРОСы на камеру хавастают ВАКЦИНОЙ и ТРАДИЦИОННЫМИ ЦЕННОС ТЯМИ и традиционной сеьёй, не фиг на ту ерво-тусовку ездить.
От этого никому хуже не будет.
давно пора перекрыть кислород всякой русофобщине на ТВ и в музыке.