Следственный комитет начал проверку песни Манижи для «Евровидения»

13:04 6.04.2021

Как сообщает ТАСС, 5 апреля «материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды» в песне Манижи прошел регистрацию в Останкинском следственном отделе столицы.

Изначально в Следственный комитет по этому поводу направила запрос газета «Ветеранские вести». Эксперты издания усмотрели в тексте песни моменты разжигания межнациональной розни, что, по их мнению, подпадает под статью 282 УК РФ. По их мнению, в тексте песни также создается заведомо неприглядный образ русской женщины, которая не рожает детей и не молится.

По «Russian woman» прошлись также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Елена Афанасьева. Они посчитали нужным проверить честность результатов голосования российского отбора на «Евровидение».

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 20 мая.