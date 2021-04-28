Рок-фестиваль «Нашествие» переехал из Твери в Серпухов

14:35 28.04.2021

Крупнейший российский рок-фестиваль «Нашествие» объявил о новом месте своего проведения — в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

До этого фестиваль много лет проходил в Тверской области, но в прошлом году руководство региона отказалось от этой идеи. Нынешнее сотрудничество проходит под эгидой программы «Лето в Подмосковье».

Организаторы фестиваля обещают сохранить его привычный рок-формат. Также они не собираются отказываться от немузыкальных активностей, как театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные состязания, а также другие зрелищные мероприятия.

Все ранее приобретенные билеты на опен эйр действительны. Программа фестиваля будет обнародована позже.