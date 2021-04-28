Рок-фестиваль «Нашествие» переехал из Твери в Серпухов

Рок-фестиваль «Нашествие» переехал из Твери в Серпухов

Крупнейший российский рок-фестиваль «Нашествие» объявил о новом месте своего проведения — в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

До этого фестиваль много лет проходил в Тверской области, но в прошлом году руководство региона отказалось от этой идеи. Нынешнее сотрудничество проходит под эгидой программы «Лето в Подмосковье».

Организаторы фестиваля обещают сохранить его привычный рок-формат. Также они не собираются отказываться от немузыкальных активностей, как театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные состязания, а также другие зрелищные мероприятия.

Все ранее приобретенные билеты на опен эйр действительны. Программа фестиваля будет обнародована позже.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
«Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба»
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
© KM.RU, Илья Шабардин
Россияне стали экономить на базовых продуктах питания
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть третья
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
«Дикая армия» Владимира Путина
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»
«Крым нужен России на случай похолодания»: преподаватели в шоке от уровня знаний абитуриентов