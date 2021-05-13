Определен лучший мировой музыкант десятилетия

Определен лучший мировой музыкант десятилетия

Хип-хопер из Канады по прозвищу Дрейк (подлинное имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard.

Журнал подчеркнул, что, начиная с его студийного альбома Thank Me Later 2010 года, все пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200. Отдельные композиции хип-хоп-исполнителя около года сохраняли лидирующие позиции в чарте Billboard Hot 100. Дрейк — единственный сольный артист, который суммарно провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала.

На данный момент у 34-летнего музыканта имеется 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент в музыкальной индустрии, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard лишь пять раз.

Среди лучших артистов с 2010 по 2020 год также очутилась американская певица Тейлор Свифт, которой принадлежит рекорд по количеству наград среди женщин — 23 победы на премии Billboard Music Awards.

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