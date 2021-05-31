Экс-солистка «ТаТу» проиграла праймериз от «Единой России»

17:27 31.05.2021

Бывшая участница дуэта «ТаТу» Юлия Волкова проиграла праймериз в Ивановской области от «Единой России».

Председатель регионального отделения партии Сергей Низов сообщил, что результаты пока предварительные, но отставание серьезное, сообщает РБК. Есть сведения, что по одномандатному округу, по которому баллотировалась Волкова, выиграла знаменитая лыжница Елена Вяльбе, про которую недавно был снят художественный фильм «Белый снег». Низов пошутил, что если данные о проигрыше Волковой подтвердятся, то это значит, что соперники ей сказали: «Нас не догонишь».

Как мы уже писали, Юлия Волкова записала предвыборный ролик, в котором сказала, что знает о проблемах ивановцев не понаслышке. Видео набрало много негативных отзывов и дизлайков, и тогда певица вновь обратилась к гражданам со словами, что если она подтолкнет своих оппонентов к реальному решению проблем, то считает свою миссию выполненной.

