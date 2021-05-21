Экс-солистка «ТаТу» возмутилась критикой в свой адрес из-за поддержки ЕР

Экс-солистка «ТаТу» возмутилась критикой оппозиции из-за поддержки «ЕдРа»

Бывшая участница дуэта «ТаТу» Юлия Волкова возмутилась критикой оппозиции после своего предвыборного ролика, записанного для праймериз от «Единой России»

Артистка призналась, что не ожидала столь бурной реакции на свое обращение по проблемам Ивановской области, от которой баллотируется. «Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить, - возмущается Юлия Волкова. - Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии «Единая Россия» и сказать о проблемах. <…> Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным».

Обычные граждане, по мнению Волковой, считают ее слова балаганом для привлечения внимания к праймериз. В ответ певица парировала, что если кто-то умнее и деятельнее ее возьмется решать реальные проблемы после ее обращений, она считает свою миссию выполненной.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.05.2021, 18:34
    Гость: Жека

    У ЕР совсем с кадрами беда, если аппелируют к протухшему лет 15 назад якобы музыкальному лесбо-проекту

  4. 21.05.2021, 17:06
    Гость: В

    Так сама-же Единая Россия и создаёт все проблемы, а потом предлагает с ними бороться. А потом нас всех будут убеждать, что неправильно боролись, и где-то недоработали, и попросят нас отнестись с пониманием. А может всё-таки пора их послать на …… ну вообщем пусть идут себе лесом.

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