Лев Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с недоразвитыми эмбрионами

Лев Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с недоразвитыми эмбрионами

Лев Лещенко раскритиковал в пух и прах отечественный шоу-бизнес по следам недавнего скандала с вседозволенностью на премии Муз-ТВ.

Певец обратил внимание, что вкусы сегодня диктуют те, кто не имеет на это никакого права, так как они не являются носителями культуры. «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... – сказал Лещенко Рен-ТВ. – Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».

Артист посетовал, что тиктокеры, блогеры и хайповые артисты работают на скандал. «Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость, - продолжил Лещенко. – Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодева ния трансгендерные, и прочее — и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит».

Процитировав Бориса Пастернака («цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех»), Лев Лещенко заметил, что все происходящее сегодня в шоу-бизнесе есть отражение процессов в обществе, поэтому всем нам стоит задуматься о нашем будущем и детях.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.06.2021, 15:58
    Гость: Сергей

    Может пора перестать задумываться, задумчивые мои?
    Можетпора уже гнать эту шоблу голозадых сатанистов ссаными тряпками?

  3. 10.06.2021, 15:19
    Гость: Капитан Очевидность

    Современный шоубиз России помойка еще та.
    Но вот чего-то припомнился мне сюжет, где Левчик поет "День Победы" на дне рождения прохиндея Якубовского где набуханые гости очень лихо под эту песню отплясывают.
    Артисты - такая порода. Где нальют, там и споют. А мораль или там еще какие-то нравственное ценности - это не про них.

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