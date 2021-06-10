Лев Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с недоразвитыми эмбрионами
Лев Лещенко раскритиковал в пух и прах отечественный шоу-бизнес по следам недавнего скандала с вседозволенностью на премии Муз-ТВ.
Певец обратил внимание, что вкусы сегодня диктуют те, кто не имеет на это никакого права, так как они не являются носителями культуры. «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... – сказал Лещенко Рен-ТВ. – Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».
Артист посетовал, что тиктокеры, блогеры и хайповые артисты работают на скандал. «Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость, - продолжил Лещенко. – Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодева ния трансгендерные, и прочее — и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит».
Процитировав Бориса Пастернака («цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех»), Лев Лещенко заметил, что все происходящее сегодня в шоу-бизнесе есть отражение процессов в обществе, поэтому всем нам стоит задуматься о нашем будущем и детях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спасибо Путину за это!
Может пора перестать задумываться, задумчивые мои?
Можетпора уже гнать эту шоблу голозадых сатанистов ссаными тряпками?
Современный шоубиз России помойка еще та.
Но вот чего-то припомнился мне сюжет, где Левчик поет "День Победы" на дне рождения прохиндея Якубовского где набуханые гости очень лихо под эту песню отплясывают.
Артисты - такая порода. Где нальют, там и споют. А мораль или там еще какие-то нравственное ценности - это не про них.
Содом и Гоморра.
Такая история во всем миоре,правит шваль и бездарная погань...спасибо Тырнету.