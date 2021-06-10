Лев Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с недоразвитыми эмбрионами

09:54 10.06.2021

Лев Лещенко раскритиковал в пух и прах отечественный шоу-бизнес по следам недавнего скандала с вседозволенностью на премии Муз-ТВ.

Певец обратил внимание, что вкусы сегодня диктуют те, кто не имеет на это никакого права, так как они не являются носителями культуры. «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... – сказал Лещенко Рен-ТВ. – Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».

Артист посетовал, что тиктокеры, блогеры и хайповые артисты работают на скандал. «Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость, - продолжил Лещенко. – Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодева ния трансгендерные, и прочее — и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит».

Процитировав Бориса Пастернака («цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех»), Лев Лещенко заметил, что все происходящее сегодня в шоу-бизнесе есть отражение процессов в обществе, поэтому всем нам стоит задуматься о нашем будущем и детях.

