Певец Олег Газманов заявил о своем уходе со сцены

12:44 7.07.2021

Олег Газманов заявил о скором сворачивании музыкальной деятельности.

Уйти со сцены певец собрался после того, как откатает юбилейную программу «7:0 в мою пользу», затеянную к его 70-летнему юбилею, который приходится на 22 июля 2021 года.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — заявил ТАСС Газманов.

Народный артист России не подтвердил предположения, что он заявил об уходе со сцены ради привлечения публики на свои выступления, добавив, что с посещаемостью концертов у него и так полный порядок.

