Певец Олег Газманов заявил о своем уходе со сцены

Певец Олег Газманов заявил о своем уходе со сцены

Олег Газманов заявил о скором сворачивании музыкальной деятельности.

Уйти со сцены певец собрался после того, как откатает юбилейную программу «7:0 в мою пользу», затеянную к его 70-летнему юбилею, который приходится на 22 июля 2021 года.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — заявил ТАСС Газманов.

Народный артист России не подтвердил предположения, что он заявил об уходе со сцены ради привлечения публики на свои выступления, добавив, что с посещаемостью концертов у него и так полный порядок.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.07.2021, 19:39
    Гость: Иван

    А Вы не ходите на их концерты, не слушайте из записи - пойте себе сами и при этом валите куда угодно, желательно молча и без пинков.

  4. 07.07.2021, 19:37
    Гость: прохожий

    А Вы, простите, поёте? Или может быть как Газманов пишите песни и собираете такие залы? Научитесь, прежде всего, давать оценки себе.

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