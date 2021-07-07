Певец Олег Газманов заявил о своем уходе со сцены
Олег Газманов заявил о скором сворачивании музыкальной деятельности.
Уйти со сцены певец собрался после того, как откатает юбилейную программу «7:0 в мою пользу», затеянную к его 70-летнему юбилею, который приходится на 22 июля 2021 года.
«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — заявил ТАСС Газманов.
Народный артист России не подтвердил предположения, что он заявил об уходе со сцены ради привлечения публики на свои выступления, добавив, что с посещаемостью концертов у него и так полный порядок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше бы и не начинал - 0:0
А Вы не ходите на их концерты, не слушайте из записи - пойте себе сами и при этом валите куда угодно, желательно молча и без пинков.
Ну не все же с наступлением пенсии становятся никому не нужными.
А Вы, простите, поёте? Или может быть как Газманов пишите песни и собираете такие залы? Научитесь, прежде всего, давать оценки себе.
Завидно? Не надо так о Газманове!!!