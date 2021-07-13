Экс-супруг Аллы Пугачевой умер от COVID-19

Александр Стефанович

Бывший супруг Аллы Пугачевой, режиссер и актер Александр Стефанович скончался от последствий коронавирусной инфекции в больнице имени Бахрушиных, пишет StarHit.

О госпитализации Стефановича с подозрением на COVID-19 стало известно 5 июля. Сообщается, что некоторое время Стефанович лечился дома, а когда его состояние ухудшилось, родственники вызвали скорую помощь. В больнице у него обнаружили обширное поражение легких, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился. 

Александр Стефанович получил известность, когда начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. Между режиссером и певицей начался роман, свои отношения они оформили в 1977 году и развелись в 1981-м. По утверждениям Пугачевой, причиной развода стала супружеская неверность режиссера. Стефанович был вторым супругом Пугачевой.

За время своей творческой деятельности Стефанович сотрудничал со многими звездами эстрады, в том числе с Софией Ротару. Также он известен музыкальными и документальными фильмами, он является автором более 70 киносценариев. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
 

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