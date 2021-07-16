Сергей Шнуров займется производством технической конопли
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров займется производством технической конопли, пишет агентство "Интерфакс".
По данным агентства, музыкант приобрел долю в пять процентов компании «Смарт Хемп», которая возрождает в России производство из этого растения.
Компания объявила о планах строительства завода по переработке пеньковолокна в Ивановской области в 2020 году. Завершение строительства завода модульного типа намечено на третий квартал 2021 года. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.
Посевы технической конопли расположены в двух районах области, их общая площадь составляет 1,25 тыс. га. В 2021 году «Смарт Хемп» собирался расширить посевы для собственной переработки до пяти тысяч гектаров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И у меня есть план...нетехнический.
запрет на культивирование конопли был страшным ударом экономике СССР
https://www.business-gazeta.ru/article/98542
И эта одна статья из множества статей о технической конопле. Селекционные сорта конопли дают волокно (дури в них нет), по своим качествам превосходящее льняное волокно лучших сортов льна, не говоря уже о хлопке.
Легко это контролируется.
Техническая конопля переопыляет наркотическую на несколько километров вокруг.
Хитро!))) Кто там будет контролировать, где техническая растёт, а где не совсем?...