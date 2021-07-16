10:40 16.07.2021

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров займется производством технической конопли, пишет агентство "Интерфакс".

По данным агентства, музыкант приобрел долю в пять процентов компании «Смарт Хемп», которая возрождает в России производство из этого растения.

Компания объявила о планах строительства завода по переработке пеньковолокна в Ивановской области в 2020 году. Завершение строительства завода модульного типа намечено на третий квартал 2021 года. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

Посевы технической конопли расположены в двух районах области, их общая площадь составляет 1,25 тыс. га. В 2021 году «Смарт Хемп» собирался расширить посевы для собственной переработки до пяти тысяч гектаров.