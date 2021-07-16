Сергей Шнуров займется производством технической конопли

Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров займется производством технической конопли, пишет агентство "Интерфакс".

По данным агентства, музыкант приобрел долю в пять процентов компании «Смарт Хемп», которая возрождает в России производство из этого растения.

Компания объявила о планах строительства завода по переработке пеньковолокна в Ивановской области в 2020 году. Завершение строительства завода модульного типа намечено на третий квартал 2021 года. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей. 

Посевы технической конопли расположены в двух районах области, их общая площадь составляет 1,25 тыс. га. В 2021 году «Смарт Хемп» собирался расширить посевы для собственной переработки до пяти тысяч гектаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.07.2021, 15:53
    Гость: Carlos

    запрет на культивирование конопли был страшным ударом экономике СССР

    https://www.business-gazeta.ru/article/98542

    И эта одна статья из множества статей о технической конопле. Селекционные сорта конопли дают волокно (дури в них нет), по своим качествам превосходящее льняное волокно лучших сортов льна, не говоря уже о хлопке.

  4. 16.07.2021, 15:29
    Гость: Михаил Владимирович

    Техническая конопля переопыляет наркотическую на несколько километров вокруг.

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