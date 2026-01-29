«Орфей и Эвридика» с участием группы NAGART, 12 февраля, Государственный Кремлевский дворец

12 февраля в Кремлевском дворце состоится грандиозная премьера, стирающая границы между искусством и жанрами

Петербургский театр «Рок-опера плюс» представит московской публике новую версию культовой рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Это не просто новая интерпретация знаменитой постановки 1975 года, а смелый художественный эксперимент. Древнегреческий миф о всепобеждающей любви и роковой потере зазвучит на языке современного рока. Особой энергетикой шоу станет участие музыкантов панк-рок группы NAGART. Их фирменный звук и хиты, знакомые слушателям «Нашего Радио», органично вплетутся в канву спектакля.

Зрителей ждет масштабное действо: мощный звук, драматичная театральная постановка и живая энергия рок-концерта. Это уникальное предложение для искушенных театралов, ценителей классических сюжетов и всех поклонников качественной живой музыки.

Начало: 19:00 

