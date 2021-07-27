Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за русского

17:37 27.07.2021

Киевская группа Green Gray возмутилась отменой своего выступления на Дне независимости Украины.

По словам гитариста коллектива Андрея Яценко, их пригласили на концерт еще в мае, заявив, что на мероприятии сыграют порядка 30-ти прославленных групп. Музыканты начали готовить шоу, но в итоге приглашение было отозвано из-за русскоязычного репертуара.

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них — две МТV Music Awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!» — сетует в Фейсбуке Яценко.

Гитарист добавил, что стереть из истории страны его коллектив не удастся.

