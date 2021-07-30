Максим Фадеев продал права на Глюкозу, «Серебро» и «Тотал»

12:46 30.07.2021

Максим Фадеев осуществил продажу прав на собственные музыкальные проекты Глюкоза, «Тотал» и «Серебро».

Покупатель пожелал остаться анонимным. По словам Фадеева, подобного рода сделка была заключена впервые за всю историю нашего шоу-бизнеса. «С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным», – написал шоумен в инстаграме.

Максим Фадеев подчеркнул, что несмотря на прекращение работы с артистами, он будет преподавать в своей музыкальной школе и сочинять музыку.

