Максим Фадеев продал права на Глюкозу, «Серебро» и «Тотал»

Максим Фадеев продал права на Глюкозу, «Серебро» и «Тотал»

Максим Фадеев осуществил продажу прав на собственные музыкальные проекты Глюкоза, «Тотал» и «Серебро».

Покупатель пожелал остаться анонимным. По словам Фадеева, подобного рода сделка была заключена впервые за всю историю нашего шоу-бизнеса. «С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным», – написал шоумен в инстаграме.

Максим Фадеев подчеркнул, что несмотря на прекращение работы с артистами, он будет преподавать в своей музыкальной школе и сочинять музыку.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.07.2021, 15:01
    Гость: IgS

    Правда Ваша. Старый груз творческого , да и обычного человека тянет. Редкий он и музыкант и композитор.

  4. 30.07.2021, 13:09
    Гость: Оллес

    Фадеев - наверное,в сумме- лучший и неповторимый настоящий композитор последних 25 лет.
    Это творческий человек,а остальное мне лично неважно.
    Это я как музыкант пишу.

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