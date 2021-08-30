Талибы застрелили афганского фольклорного певца Фавада Андараби
Афганский фольклорный певец Фавад Андараби был застрелен талибами.
Это произошло после заявления представителя «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид о планах талибов запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. «Жестокость талибов продолжается в Андарабе, - сообщил экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби. - Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям».
Сын певца рассказал, что его отца застрелили через несколько дней после того, как талибы ввели в Афганистане запрет на исполнение музыки. Музыкальное творчество новые афганские власти считают не соответствующим канонам ислама.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот самодуры. Нигде в Коране прямого запрета на исполнение музыки нет. Только в одном из аятов есть фраза "И среди людей есть те, которые покупают лахв аль-хадис". Некоторые исламские богословы (наиболее радикальные) считают, что под этим следует понимать музыку. Однако, даже из текста этого аята не следует, что музыку надо запрещать. Известный факых и богослов Ибн Хазм в своей книге «Аль-мухалля» отметил, что никоим образом не порицаема Богом словесная забава (песни, анекдоты, притчи, смешные истории), которые человек использует для развлечения и отдыха. Но преднамеренно отвлекающий себя от выполнения очередной обязательной молитвы даже чтением Священного Корана или хадисов, а также разговорами, пением или чем-либо иным грешен пред Господом и является фасиком (грешником). Тот же, кто выполняет свои религиозные обязанности (фарды) пред Творцом и находит время для отдыха и развлечений не в ущерб служению Богу, исполнению Его заповедей, тот является мухсином (праведником).
Фанатики, разумеется..
Хотя данный певец у талибов давно
, видимо, на примете..
Фольклор - это какие то афганские частушки против талибов..