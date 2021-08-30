Талибы застрелили афганского фольклорного певца Фавада Андараби

Талибы застрелили афганского фольклорного певца Фавада Андараби

Афганский фольклорный певец Фавад Андараби был застрелен талибами.

Это произошло после заявления представителя «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид о планах талибов запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. «Жестокость талибов продолжается в Андарабе, - сообщил экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби. - Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям».

Сын певца рассказал, что его отца застрелили через несколько дней после того, как талибы ввели в Афганистане запрет на исполнение музыки. Музыкальное творчество новые афганские власти считают не соответствующим канонам ислама.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 14:19
    Гость: stalker

    Вот самодуры. Нигде в Коране прямого запрета на исполнение музыки нет. Только в одном из аятов есть фраза "И среди людей есть те, которые покупают лахв аль-хадис". Некоторые исламские богословы (наиболее радикальные) считают, что под этим следует понимать музыку. Однако, даже из текста этого аята не следует, что музыку надо запрещать. Известный факых и богослов Ибн Хазм в своей книге «Аль-мухалля» отметил, что никоим образом не порицаема Богом словесная забава (песни, анекдоты, притчи, смешные истории), которые человек использует для развлечения и отдыха. Но преднамеренно отвлекающий себя от выполнения очередной обязательной молитвы даже чтением Священного Корана или хадисов, а также разговорами, пением или чем-либо иным грешен пред Господом и является фасиком (грешником). Тот же, кто выполняет свои религиозные обязанности (фарды) пред Творцом и находит время для отдыха и развлечений не в ущерб служению Богу, исполнению Его заповедей, тот является мухсином (праведником).

  2. 30.08.2021, 14:01
    Гость: Да

    Фанатики, разумеется..

    Хотя данный певец у талибов давно
    , видимо, на примете..

    Фольклор - это какие то афганские частушки против талибов..

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