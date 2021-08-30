Талибы застрелили афганского фольклорного певца Фавада Андараби

13:25 30.08.2021

Афганский фольклорный певец Фавад Андараби был застрелен талибами.

Это произошло после заявления представителя «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид о планах талибов запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. «Жестокость талибов продолжается в Андарабе, - сообщил экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби. - Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям».

Сын певца рассказал, что его отца застрелили через несколько дней после того, как талибы ввели в Афганистане запрет на исполнение музыки. Музыкальное творчество новые афганские власти считают не соответствующим канонам ислама.