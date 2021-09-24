Игорь Крутой принял в семью своего внебрачного сына

Игорь Крутой принял в семью своего внебрачного сына

Продюсер и копозитор Игорь Крутой воссоединился с внебрачным сыном.

На телеканале «Россия» у Крутого спросили, на а самом ли деле в жизни композитора появился некий Яков Мирошников, который называет его своим отцом. Подтвердив это, музыкант рассказал о своем первом разговоре с молодым человеком. Продюсер признался, что уже взрослый парень позвонил ему и предложил встретиться. В ответ на это звезда российского шоу-бизнеса стал настаивать на генетическом тесте.

После положительного результата композитор принял Якова в собственную семью и приобрел ему автомобиль и жилье.  

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