Юрий Лоза и Иосиф Пригожин подвергли обструкции поющую Грету Тугберг

22:24 18.10.2021

Экологическая активистка Грета Тунберг исполнила певца Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Российские музыкальные деятели разнесли ее в номер в пух и прах. Иосиф Пригожин отметил на радио Говорит Москва, что Тунберг не имеет отношения к музыке, соответственно, ей не стоит заниматься данным видом творчества. «Я считаю, что сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение. А все остальное — это попытки использовать юную девушку в своих целях. Это непонятная хрень для меня. Грета Тунберг — это политика. <...> То, что сегодня каждый "бобик" может стать певцом или художником, мне это не нравится. Это мой личный протест», — заявил российский шоумен.

Юрий Лоза в свою очередь подчеркнул, что перед выступлением на сцене необходимо серьезно подготавливаться. «Сейчас все поют, кто попало поет. Добился популярности и запел. Я считаю, что если мы говорим о пении как о профессии, то нужно долго учиться и готовиться к выступлениям, репетировать. А просто так, когда человек добился популярности и поет, что его обсуждать?» — резюмировал артист.