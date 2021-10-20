Тициано Бедетти представит «Звучащие портреты» в галерее Александра Шилова

14:02 20.10.2021

Исполнять «Звучащие портреты» будет выпускница Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Валерия Прокушева

В Москве в картинной галерее народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова состоится премьера уникального концерта «Звучащие портреты» 22 октября 2021 года.

Цикл написан итальянским композитором Тициано Бедетти под вдохновением от работ известного русского художника Александра Максовича Шилова. Произведение написано для фортепиано соло, а исполнять его будет Валерия Прокушева.

Тициано Бедетти (Tiziano Bedetti) – итальянский композитор, обладатель награды «Свет искусства» (Рим) за высокие культурные заслуги и профессор консерватории им. А. Буццолы. Его сочинения звучат в разных уголках мира: Европе, Америке, России, Японии, Австралии и даже Африке. В репертуаре композитора – камерные, симфонические, хоровые сочинения, музыка для балета и театра. Его руке принадлежат балет «Color of the seasons», опера-мюзикл «Madam Senator» и другие.

В январе 2020 года композитор приезжал в Москву с монографическим концертом и оказался в «Галерее А. Шилова». Картины известного русского живописца и народного художника СССР – Александра Максовича Шилова – так впечатлили Тициано Бедетти, что, вернувшись в Италию, маэстро сел за фортепиано и начал импровизировать.

Цикл «Полотна Галереи А.Шилова» охватывает самые разные темы, каждая из которых найдет путь к сердцу слушателя. Многообразие, душевная привязанность, воспоминания, время, религия, родина, гордость за нацию, искусство и культура, человеческое достоинство, работа, красота, благородство ума – все это воплощается в удивительной музыке, созданной рукой маэстро. Во время концерта зрители смогут не только услышать сюиту «Звучащие портреты», но и увидеть работы, которыми вдохновлялся композитор – их будут демонстрировать на экране.

Цикл написан для сольного фортепианного выступления. Исполнять «Звучащие портреты» будет выпускница Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Валерия Прокушева. Валерия обладает широким репертуаром, кроме того, у неё уже есть опыт участия в ряде российских премьер сочинений зарубежных композиторов.

Во время концерта в «Галерее А.Шилова» состоится встреча двух маэстро – Тициано Бедетти и Александра Шилова. А перед концертом все гости смогут посетить экспозицию галереи, проникнуться атмосферой и прочувствовать настроение героев картин художника.