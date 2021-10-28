Зарубина обвинила ковидные прививки в появлении хамства и новых штаммов

14:11 28.10.2021

Артистка не поддержала принудительную вакцинацию от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников

Певица Ольга Зарубина считает, что после прививки от коронавируса люди становятся «злыми и хамоватыми».

Артистка не поддержала принудительную вакцинацию от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников. «Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — высказалась Зарубина.

Также экс-жена Александра Малинина и исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» заявила, что именно вакцинация якобы приводит к появлению новых штаммов коронавирусной инфекции.