Зарубина обвинила ковидные прививки в появлении хамства и новых штаммов
Артистка не поддержала принудительную вакцинацию от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников
Певица Ольга Зарубина считает, что после прививки от коронавируса люди становятся «злыми и хамоватыми».
Артистка не поддержала принудительную вакцинацию от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников. «Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — высказалась Зарубина.
Также экс-жена Александра Малинина и исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» заявила, что именно вакцинация якобы приводит к появлению новых штаммов коронавирусной инфекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чисто психологически людьми не воспринимается иностранное слово вакцина. Прививание, а не вакционирование шло куда бы легче. Но медициной правят дегенераты, до которых это долго ещё будет доходить, если дойдёт вообще когда- либо. И конечно, будешь злым если тебя принудительно и не за что не про что посадили на ковидную иглу как поросёнка, не проверив даже способности твоего природного иммунитета, который как известно зависит даже от группы крови...и если человеку у которого иммунитет присутствует вколоть сверх этого искусственную дозу, то иммунная система сгорает и чел уже не может жить без привлвок.
Гражданка США болеет за Россию.
Ну конечно им теперь завидно - поэтому и бесятся - это же коню понятно. Дело в том, что это же не настоящая вакцина - в организм вводится чужое ДНК - вернее мРНК. Из которого потом формируется это самое НЕЧТО. А мРНК - это и есть самый настоящий код. Можете называть его 666 или как угодно. Но это КОД. А вот это самое НЕЧТО, что "живёт" теперь у них внутри - вот это и есть на самом деле ЗЛО. Только все эти истины начинаешь понимать лишь после того, как уже ничего изменить нельзя. Это ещё ничего - увидите что дальше будет. Потому что это своего рода одержимость со всеми вытекающими последствиями...
Ищите ,да обрящите...фаааак ты.
Кукушки у этой мадам давно слетели. Как и у многих антикваксеров, кстати. Так что ...