В Санкт-Петербурге запретили выступать уличным музыкантам в «нерабочие дни»
В связи с объявленным режимом нерабочих дней комитет по культуре Петербурга отозвал у уличных музыкантов разрешения на выступления.
Отмечается, что количество зрителей таких исполнителей невозможно контролировать, поэтому уличные представления проще вовсе запретить, чтобы не допустить массовых скоплений людей, сообщает Interfax. Разрешения на выступления у уличных артистов отозвали до 7 ноября. По окончании нерабочих дней им придется получить в комитете новые разрешения, добавили чиновники.
Ранее на нерабочую неделю в городе было выдано 10 согласований. В первые нерабочие дни - в субботу и воскресенье - на Дворцовой площади и на Невском проспекте прошли массовые уличные выступления музыкантов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ахтунг, Ахтунг!!!
Кто будет хореше себя вести, сидет дом, и делать каждый недель вакцин, будет хорошо кушать, и крепко спат!!!
А кто выходит на улица, мы будем бит резиновий шлянг, по спина!
давно пора так было сделать...
Тьфу на безвольные либерастические питерские власти.