В Санкт-Петербурге запретили выступать уличным музыкантам в «нерабочие дни»

13:01 3.11.2021

В связи с объявленным режимом нерабочих дней комитет по культуре Петербурга отозвал у уличных музыкантов разрешения на выступления.

Отмечается, что количество зрителей таких исполнителей невозможно контролировать, поэтому уличные представления проще вовсе запретить, чтобы не допустить массовых скоплений людей, сообщает Interfax. Разрешения на выступления у уличных артистов отозвали до 7 ноября. По окончании нерабочих дней им придется получить в комитете новые разрешения, добавили чиновники.

Ранее на нерабочую неделю в городе было выдано 10 согласований. В первые нерабочие дни - в субботу и воскресенье - на Дворцовой площади и на Невском проспекте прошли массовые уличные выступления музыкантов.