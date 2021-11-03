В Санкт-Петербурге запретили выступать уличным музыкантам в «нерабочие дни»

В Санкт-Петербурге запретили выступать уличным музыкантам в «нерабочие дни»

В связи с объявленным режимом нерабочих дней комитет по культуре Петербурга  отозвал у уличных музыкантов разрешения на выступления.  

Отмечается, что количество зрителей таких исполнителей невозможно контролировать, поэтому уличные представления проще вовсе запретить, чтобы не допустить массовых скоплений людей, сообщает Interfax. Разрешения на выступления у уличных артистов отозвали до 7 ноября. По окончании нерабочих дней им придется получить в комитете новые разрешения, добавили чиновники.

Ранее на нерабочую неделю в городе было выдано 10 согласований. В первые нерабочие дни - в субботу и воскресенье - на Дворцовой площади и на Невском проспекте прошли массовые уличные выступления музыкантов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 14:11
    Гость: Полицай

    Ахтунг, Ахтунг!!!
    Кто будет хореше себя вести, сидет дом, и делать каждый недель вакцин, будет хорошо кушать, и крепко спат!!!
    А кто выходит на улица, мы будем бит резиновий шлянг, по спина!

  2. 03.11.2021, 14:11
    Гость: личный опыт

    давно пора так было сделать...
    Тьфу на безвольные либерастические питерские власти.

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