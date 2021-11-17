Галерея классической фотографии представит выставку работ Стаса Намина

В Галерее классической фотографии в Москве 18 ноября открывается персональная фотовыставка «Единство контрапункта» фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина. Она станет одним из мероприятий, проводимых в честь 70-летнего юбилея мастера.

«Единство контрапункта» — наиболее полная за последние 20 лет фоторетроспектива Намина: последняя масштабная выставка работ фотохудожника состоялась в 2001 году в Строгановском дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а перед этим проходили персональные выставки в Центральном доме художника и Большом Манеже в Москве.

Прогулка по Манхэттену © Стас Намин

В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все периоды, темы и направления его фотографического творчества, в том числе ранние аналоговые работы, созданные до начала digital-эры в фотографии, черно-белые работы 12-летнего Намина.

Значимую часть экспозиции занимают фотографии, сделанные во время многочисленных — в том числе и кругосветных — путешествий автора. Северная и Южная Америка, Африка, Индия, остров Пасхи, Армения — яркий калейдоскоп из лиц, пейзажей, архитектурных диковин, животных, обрядов, ритуалов и жизненных сценок создает особый мир — тот мир, в котором живет фотограф, в котором ему уютно и которым он спешит поделиться со зрителем.

Вечерний Арарат © Стас Намин

Выставка продлится с 18 ноября 2021 года по 16 января 2022 года в Галерее классической фотографии по адресу Саввинская наб., 23, стр. 1.

Фото предоставлены Галереей классической фотографии
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 18:35
    Гость: tot64

    Ох и тяжёлая эта работа из болота тащить бегемота. Что "искуство" а что нет решает часто не "зритель" а некие "Эксперты" от "искуства".
    Самые демократичные оценки получаются по "народному" способу голосования. Это когда публикуешь на некоем портале типа:photokommu свои фото, вместе с тысячами других фотографов. A зрители, такие же фотографы "любители" но не только, оценивают твои работы "кликами" (я лично с фотоаппаратом дружу уж лет как пятьдесят как).
    А уж из тех немногих "накликанных" фотографий, некое "жюри" отбирают с их точки зрения "лучшие." Это более или менее отображает истинную "ценность" работы. Этот способ как то может примерить и "профессионалов" и "любителей". А по сути стать известным, это случай или абсолютно обдуманная и срежиссированная акция по созданию "шедевра". Смысл тех акций разнообразен но самый понятный : втюхивание пресловутому денежному мешку за много бумажек некоего "шедевра". Показательная история: "шедевры" типа "99 Cent" или "Rhein II" от немецкого фотографа Andreas Gursky. У него там ещё парочка "проэктов" проданных украинскому толстосуму Пинчуку. Каждая по несколько миллионов долларов. Загуглите. Имеется "док.фильм" на эту тему. Там по наивности эти деятели хорошо показали как работает такая схема. Не говорю что работы беcталанные, но как из хорошей работы сделать миллионы долларов ...вот настоящее искуство.
    Да, замечу сразу, я всю эту ситуацию описал исключительно применительно к современному "свободному" фотоискуству.Не более тогo.

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