Галерея классической фотографии представит выставку работ Стаса Намина

16:11 17.11.2021

В Галерее классической фотографии в Москве 18 ноября открывается персональная фотовыставка «Единство контрапункта» фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина. Она станет одним из мероприятий, проводимых в честь 70-летнего юбилея мастера.

«Единство контрапункта» — наиболее полная за последние 20 лет фоторетроспектива Намина: последняя масштабная выставка работ фотохудожника состоялась в 2001 году в Строгановском дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а перед этим проходили персональные выставки в Центральном доме художника и Большом Манеже в Москве.

Прогулка по Манхэттену © Стас Намин

В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все периоды, темы и направления его фотографического творчества, в том числе ранние аналоговые работы, созданные до начала digital-эры в фотографии, черно-белые работы 12-летнего Намина.

Значимую часть экспозиции занимают фотографии, сделанные во время многочисленных — в том числе и кругосветных — путешествий автора. Северная и Южная Америка, Африка, Индия, остров Пасхи, Армения — яркий калейдоскоп из лиц, пейзажей, архитектурных диковин, животных, обрядов, ритуалов и жизненных сценок создает особый мир — тот мир, в котором живет фотограф, в котором ему уютно и которым он спешит поделиться со зрителем.

Вечерний Арарат © Стас Намин

Выставка продлится с 18 ноября 2021 года по 16 января 2022 года в Галерее классической фотографии по адресу Саввинская наб., 23, стр. 1.

Фото предоставлены Галереей классической фотографии

